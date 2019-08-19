Экс-тренеру сборной России по баскетболу Блатту диагностировали рассеянный склероз

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Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт объявил о серьёзном заболевании.
Экс-тренеру сборной России по баскетболу Блатту диагностировали рассеянный склероз
  • Reuters

«Иногда жизнь бросает в нас такие вещи, которые мы не в состоянии понять или объяснить. В такие моменты ты понимаешь, что тебе надо принять решения, которые покажут твой истинный характер. Я — тренер, и моя работа — учить и вдохновлять людей. Снижение подвижности или ловкости движений никак не повлияет на возможность продолжать заниматься этими вещами. Мне повезло, что вокруг меня замечательные врачи, доктора. Они понимают мою ситуацию, помогают мне с ней справиться. Как я могу жаловаться? Я не могу и не буду этого делать», — приводит слова Блатта Eurohoops.

В настоящее время Дэвид Блатт занимает пост главного тренера греческого «Олимпиакоса». 60-летний специалист работал со сборной России с 2006 по 2012 год, завоевав с командой золотые медали чемпионата Европы 2007 года и став обладателем бронзовых медалей Олимпиады-2012.

Ранее сборная России по баскетболу обыграла Финляндию.

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