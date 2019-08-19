Чествование экипажа Airbus А321, скромность Соболева и баннеры в память о фанате: о чём говорили в шестом туре

Все матчи 6-го тура РПЛ начались с оваций в честь экипажа самолёта Airbus А321, который 15 августа совершил успешную аварийную посадку в кукурузном поле. Также фанаты ряда клубов почтили память погибшего на минувшей неделе в аварии фаната «Спартака». Кроме того, болельщики «Зенита» выразили своё отношение к столкновениям фанатов с ОМОНом, а лучший бомбардир чемпионата Александр Соболев заявил, что ему рано претендовать на место в сборной России.

Гордость

Все матчи 6-го тура РПЛ начались с минуты овации. Акция, посвящённую экипажу Airbus A321 «Уральских авиалиний», посадившему самолёт в кукурузном поле после отказа одного из двигателей, стартовала в ФНЛ. Главная российская футбольная лига поддержала инициативу коллег.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, а также бортпроводники экипажа стали почётными гостями на встрече «Урал» — «Крылья Советов», которая состоялась в Екатеринбурге.

Из рук руководства уральской команды герои получили памятные призы, подарки и абонементы на все домашние игры команды. Кроме того, Юсупов нанёс первый символический удар встречи и получил на память специально изготовленную монету и мяч.

✈ Экипаж самолета «Уральских авиалиний», который позавчера героически посадил самолет с 226 пассажирами на борту в кукурузном поле, сегодня в полном составе прибыл на матч «Урал» — «Крылья Советов».



👏🏻 Браво, Герои! pic.twitter.com/Cd26I2Yp7o — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 17 августа 2019 г.

Теперь Дамира Юсупова с нетерпением ждут в Тушино. Лётчик признался, что является преданным поклонником столичного «Спартака». Красно-белые заявили о предоставлении ему бессрочного абонемента и пригласили на встречу с ЦСКА. Однако из-за плотного графика визит на «Открытие Арену» был отложен.

Солидарность

Также в 6-и туре фанаты различных команды выразили свои соболезнования болельщикам «Спартака», которые потеряли друга и преданного поклонника Алексея Васюка по прозвищу Бахыт.

Свою известность в фанатских кругах он получил благодаря тому, что никогда не пропускал гостевых встреч «Спартака». За плечами 34-летнего фаната осталось 515 выездов за футбольные и хоккейные команды, на многие из которых он добирался автостопом. Васюк скончался в среду, 14 августа. Возвращаясь с матча 5-го тура РПЛ из Грозного с «Тереком», он попал в ДТП, последствия которого оказались фатальными.

Свою солидарность и дань уважения Бахыту отдали болельщики «Урала», «Арсенала», «Рубина», а также непримиримых для красно-белых соперников — «Динамо» и «Зенита».

В стороне не остались и активные болельщики «Локомотива» и «Уфы». Красно-зелёные на матче с «Динамо», вывесили на гостевом секторе баннер со словами: «У беды нет цветов», уфимцы и вовсе отказались от поддержки своей команды в матче с «Ростовом». Первые пять минут встречи на стадионе «Нефтяник» прошли в тишине.

Протест

Болельщики «Зенита» поучаствовали не только в акции солидарности, но и высказали свою позицию по имевшему месту две недели назад на «Газпром-Арене» конфликту. На вираже стадиона появилась масштабная растяжка с цитатой из песни Виктора Цоя: «Следи за собой, будь осторожен».

Слова были выведены художественным шрифтом, а сама фраза разделена двумя цветами. Первую часть фанаты сине-бело-голубых окрасили в цвета клуба, изобразив внутри букв очертания болельщиков. Вторая предстала в чёрных тонах и с иными силуэтами — сотрудников ОМОНа.

Кроме того, поверх главного баннера матча болельщики вывесили несколько самодельных полотен со словами: «Футбол для фанатов».

Как стало известно RT, таким образом активные поклонники «Зенита» выразили своё отношение к массовой драке между болельщиками команды и ОМОНом в 4-м туре РПЛ.

Аванс

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вновь заставил заговорить о себе экспертов, журналистов и поклонников футбола. В отличии от более именитых коллег, 22-летний форвард не участвует в спорах с арбитрами, не ругается с тренерами и не становится героем светских хроник, а просто продолжает забивать.

Так, после 6-го тура форвард волжан единолично возглавил гонку бомбардиров национального чемпионата, огорчив «Урал» дальним ударом. Теперь на счету Соболева пять голов и он на один точный удар опережает не использовавших свои шансы Эльдора Шомуродова и Артёму Дзюбу.

Такая результативность не могла пройти без внимания. Известные тренеры и специалисты активно рекомендуют вызвать Соболева на сбор национальной команды. Однако у форварда на этот счёт иное мнение. После встречи в Екатеринбурге он заявил, что ему рано мечтать о сборной России.

«Слишком мало времени прошло. Вот если я буду показывать такую игру в течение всего сезона, тогда можно задумываться о вызове. А пока рано. Прошло всего шесть туров. Это вообще ничего не значит. Иду от игры к игре. Дальше будет видно», — цитирует Соболева «Спорт-экспресс».

Не спешат возвышать заслуги Соболева и в самих «Крыльях». Так, генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков отметил улучшения в игре форварда, но продолжил его мысль о том, что бронировать место в сборной пока рано.

«Парень прогрессирует, взрослеет. Полтора года назад, когда мы его брали, он ещё был мальчиком. У него хорошее отношение к себе и тренировочному процессу. Если он не снизит к себе требования, и будет прогрессировать, тренер сборной обратит на него внимание», — пояснил функционер.

Сон

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин накануне гостевой встречи с «Уфой» выложил в Instagram фотографию из кинотеатра с супругой, на которой он запечатлён спящим с ведром попкорна в руках. «Когда любимая жена привела в кино», — подписал наставник снимок.

И всё бы ничего, но спустя сутки стало понятно, что карточка оказалось по-своему пророческой. Подопечные экс-футболиста сборной России вместо того, чтобы воспользоваться осечкой «Зенита» и возглавить турнирную таблицу РПЛ, взяли пример с тренера и «проспали» матч в столице Башкортостана. Да, южане нанесли 14 ударов по воротам соперника и больше владели мячом, но уступили со счётом 0:2.