«Нервная игра со скользким счётом»: тренеры и игроки о матче «Динамо» — «Зенит»

Футболисты «Зенита» в первом тайме матча 5-го тура с «Динамо» допустили ряд необоснованных ошибок. Об этом после игры заявил главный наставник чемпионов страны Сергей Семак. По мнению тренера, его команда перестала испытывать волнение лишь во втором тайме. В свою очередь, тренер москвичей Дмитрий Хохлов признался, что его коллектив по-прежнему находится на стадии формирования, а вратарь Игорь Лещук, который заменил получившего травму Антона Шунина, отметил, что доволен своим дебютом в РПЛ.

Первым на вопросы журналистов по традиции ответил тренер гостевой команды. Сергей Семак, несмотря на добытые три очка и продолжение серии без проигрышей, остался недоволен действиями своих подопечных. По мнению наставника чемпионов страны, футболисты «Зенита» допустили неоправданное количество технического брака.

«Игра сложная. Счёт скользкий. До последнего нервничали. В первом тайме много брака, плохо выходили из обороны в атаку. Пока не могу сказать, с чем это связано. Ошибались на ровном месте, плохо двигались и расставлялись, не было понимания своевременности собственных действий», — отметил Семак.

При этом тренер заметил, что после перерыва от части проблем удалось избавиться.

«Успокоились с началом второго тайма и, несмотря на попытки «Динамо», могли увеличить счёт и раньше. При этом считаю, что победу увозим заслуженно», — заявил специалист.

Кроме того, Семак прокомментировал вынужденную ротацию в составе, когда на место травмированного Себастьяна Дриусси сместился Алексей Сутормин.

«Я не побоялся отправить его туда, ведь он играет очень дисциплинированно. Что касается Себастьяна, то у него повреждение икроножной мышцы. Больше пока не скажу, ждём углублённого обследования. Он важный игрок для нас, надеемся на лучшее», — признался наставник сине-бело-голубых.

В завершение беседы Семак рассказал о своих планах на Малкома, ведь, несмотря на шумиху в прессе и обсуждения звёздного легионера «Зенита», бразильский новичок по-прежнему не получает места в стартовом составе.

«Он пока не так много сыграл за нас. Всего лишь вышел на замену и принял участие в товарищеских играх. Ему нужно набирать форму и выходить на свой уровень, дальше, исходя из этого, будем принимать решения относительно места в старте. Это касается всех наших игроков. Требования ко всем у меня одинаковые», — пояснил Семак.

В отличие от своего коллеги, Дмитрий Хохлов сразу начал с объяснения главной ошибки, которая привела к относительно быстрому голу в ворота «Динамо», при этом речь наставника бело-голубых была направлена на защиту своих подопечных.

«Получили первый гол, потому что не успели перестроиться», — заявил тренер.

Затем Хохлов рассказал о состоянии Антона Шунина, который был вынужден покинуть поле после столкновения с Артёмом Дзюбой.

«По Шунину пока ничего не ясно. Завтра он пройдёт обследование, и мы поймём, сколько времени уйдёт на восстановление», — пояснил Хохлов.

Кроме того, тренер «Динамо» не стал отрицать явного преимущества соперника и отметил, что чемпионы одержали закономерную победу.

«В «Зените» просто играют игроки очень высокого уровня, которые готовились и разбирали нашу игру. Сегодня они просто были сильнее», — пояснил Хохлов.

В заключение наставник москвичей призвал болельщиков и экспертов набраться терпения. Бело-голубые стоят на пороге игровых реформ, в связи с чем теряют в стабильности. По мнению тренера, это обусловлено активной трансферной кампанией и большим количеством новичков.

«Нам нужно закрыть ещё несколько позиций и только потом закончить построение. Да, уже начинаем что-то делать, но без закрытого заявочного листа делать это не так уж и просто», — резюмировал Хохлов.

«Когда сидишь на скамейке, то переживаешь сильнее»

Несмотря на жёсткий регламент, обязывающий игроков общаться с прессой после игр, главные звёзды обеих команд предпочли покинуть стадион, сохранив молчание. К журналистам вышли лишь два футболиста: Алексей Сутормин и Игорь Лещук.

Как и Сергей Семак, полузащитник «Зенита» начал с того, что высказал своё разочарование игрой команды в самом начале встречи.

«Было много необоснованных потерь. Хорошо, что хотя бы во втором тайме начали действовать лучше. В целом всё вышло как-то нервно. Надо было пораньше забить второй гол и не доводить до такой концовки. В целом важная победа, двигаемся дальше», — признался Сутормин.

Кроме того, хавбек сине-бело-голубых сделал акцент на собственных действиях.

«Я привыкаю к средней линии с этими игроками. Но надо играть активнее впереди, больше брать на себя. Хочется быстрее забить мяч — тогда почувствую уверенность в своих силах. Стараюсь поскорее отметиться результативными действиями», — рассказал хавбек.

Кроме того, Сутормин, пополнивший состав «Зенита» этим летом, признался, что ощущает себя в команде комфортно, несмотря на колоссальную конкуренцию и именитых партнёров.

«Играть здесь — одно удовольствие. Сейчас приехал Малком. Побольше бы таких спортсменов в нашей лиге. Мне уже довелось играть против него на тренировках, отмечу его технику. Не зря он в «Барселоне» играл — просто так туда не берут. Ощущается их школа», — признался Сутормин.

В завершение беседы игрок «Зенита» прокомментировал памятную акцию фанатов своей команды. На гостевом секторе стадиона появился баннер, посвящённый 19-й годовщине гибели подводной лодки «Курск».

«Мы были сконцентрированы в первую очередь на игре. Но хорошо, что болельщики провели эту акцию, побольше бы таких», — резюмировал представитель команды из Санкт-Петербурга.

В свою очередь, вратарь «Динамо» Игорь Лещук, вынужденно заменивший Антона Шунина, признался, что не волновался за свою игру.

«Когда сидишь на скамейке, больше переживаешь за команду, нежели когда играешь. Потому что на поле полная концентрация, а на скамейке сидишь как болельщик: слышишь трибуны, тебя захлёстывают эмоции. Сейчас же всё произошло так быстро, что я не успел испугаться. Счастлив, что дебютировал в РПЛ. Надеюсь, это моя отправная точка», — пояснил голкипер.

Кроме того, Лещук проанализировал старт «Динамо» в сезоне и поддержал главного тренера Дмитрия Хохлова, который ранее призвал болельщиков подождать перестройки команды.

«Катастрофа ли, что в пяти турах набрали пять очков? Не стоит делать пока выводов. Приходят новые игроки, они подстраиваются под наши требования. Возможно, после перерыва на национальные сборные мы будем в оптимальных кондициях. К нам пришли классные игроки, но даже им нужно время. Давайте наберёмся терпения», — подвёл итог вратарь бело-голубых.