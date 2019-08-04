Автогол Сантоса, спорный мяч Дзюбы и дебют Малкома: «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в РПЛ

В матче четвёртого тура РПЛ «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:1. На 80-й минуте защитник петербуржцев Дуглас Сантос отправил мяч в собственные ворота, а в компенсированное время Артём Дзюба записал на свой счёт ответный гол. По мнению подопечных Мурада Мусаева, в моменте с голом хозяева нарушили правила, однако главный арбитр Алексей Еськов не стал обращаться к помощи системы VAR. Также встреча запомнилась дебютом звёздных новичков — Малкома и Реми Кабелла.

Центральный матч четвёртого тура РПЛ состоялся на стадионе «Газпром Арена», где «Зенит» принимал «Краснодар». В первых трёх турах действующий чемпион страны не испытал серьёзных проблем ввиду отсутствия сильной оппозиции. При всём уважении к дебютантам РПЛ и «Оренбургу», встречи с такими противниками не способны заставить петербуржцев включать максимальные обороты. В связи с этим сражение с «быками» обещало не только стать крайне интригующим, но и показать, насколько подопечные Сергея Семака хороши на старте сезона.

Что касается бронзового призёра прошлогоднего первенства, то для них этот матч имел первостепенное значение сразу по нескольким причинам. Во-первых, коллектив Мурада Мусаева намеревался отомстить своему оппоненту за обидное поражение во втором круге прошлого сезона, которое и предопределило исход борьбы за золотые медали. Во-вторых, эта встреча должна была стать для «быков» последней репетицией перед дебютом в квалификационном турнире Лиги чемпионов. Уже в среду «Краснодару» придётся сразиться с грозным «Порту».

В преддверии матча некоторые опасения могло вызывать состояние газона на стадионе, ведь лишь накануне на «Газпром Арене» прошёл концерт известной метал-группы Rammstein. Однако благодаря системе выкатного поля проблем с состоянием травы удалось избежать и одна из двух самых ожидаемых игр тура проходила в идеальных условиях.

Ещё одна интрига крылась в появлении на поле звёздных новичков. Экс-форвард «Барселоны» Малком накануне подписал контракт с «Зенитом» и пока толком не успел познакомиться с командой. В связи с этим Семак решил не рисковать и оставил бразильца на скамейке запасных. Мусаев же имел достаточно времени, чтобы оценить способности Реми Кабелла, поэтому бросил того в бой с первых минут. В запасе остался Иван Игнатьев, что и стало единственным серьёзным изменением в составе «быков».

Сине-бело-голубые также обошлись без особых сюрпризов. Пару нападающих ожидаемо составили Артём Дзюба и Сердар Азмун, а на краю полузащиты оказались Себастьян Дриусси и Алексей Сутормин. Немного неожиданным стало разве что появление в основе Юрия Жиркова, который занял место на излюбленном левом фланге, заставив Дугласа Сантоса мигрировать направо.

Дебют встречи прошёл под диктовку «Краснодара». Гости с ходу взяли контроль над мячом и на глазах 54 тыс. зрителей принялись раскатывать комбинации у штрафной Андрея Лунёва. К разочарованию собственных болельщиков, ни одна из них не смогла привести к опасным моментам, зато стала сигналом для «Зенита». Подопечные Семака сначала выровняли игру, а после перешли к ярким атакующим действиям.

Хозяева стали активнее действовать на контратаках и за оставшееся время не раз заставляли вступать в игру Матвея Сафонова. Сначала в результате одной из таких был заработан угловой, после розыгрыша которого опасно пробил Азмун, а затем опасным дальним ударом отметился Сантос. Бразилец сместился с правого края в центр и мощно пробил с левой ноги, но вратарь действовал выше всяких похвал.

С середины тайма преимущество «Зенита» стало ещё более подавляющим. Гости так и не могли подобрать ключи к оборонительным порядкам соперника, а умело руководивший игрой своих партнёров на первых минутах Кабелла заметно сник. Подопечные Семака же имели отличный шанс открыть счёт на 23-й минуте, но Урош Спайич помешал Ярославу Ракицкому отметиться голом в свой 30-й день рождения. Украинец здорово пробил со штрафного, но его визави вынес мяч с ленточки. Уже в компенсированное время мог отличиться Артём Дзюба, но не смог замкнуть навес в исполнении Жиркова.

Ветеран «Зенита» продолжил радовать уровнем своей готовности и во второй половине встречи. Жирков с лёгкость разбирался со своим визави Сергеем Петровым и только за первую четверть часа создал несколько голевых моментов для своих партнёров. Ни один из них так и не был воплощён в гол, но напряжённость у ворот Сафонова заставила тренерский штаб «Краснодара» пойти на серьёзные изменения. Кабелла и Намли покинули поле, а вместо них вышли молодые Магомед Шапи-Сулейманов и Иван Игнатьев.

Однако эти замены не помогли «быкам» перехватить инициативу. Сине-бело-голубые смотрелись острее, а Дзюба имел сразу два отличных шанса открыть счёт, но игра у Артёма явно не шла. Мячи после его ударов головой упрямо пролетали мимо створа, кроме того, не получалось и должным образом цепляться за передачи.

Основные события встречи развернулись в последние 20 минут. Сначала произошло долгожданное появление на поле Малкома, а спустя некоторое время «Краснодар» вынужденно отменил замену Ари на Маркуса Берга из-за проблем со здоровьем Петрова. Как оказалось, именно натурализованный бразилец стал одним из главных героев не только эпизода на 80-й минуте, но и всего матча. Именно он исполнил навес в штрафную, который завершился обидной срезкой в собственные ворота от Сантоса. Защитник «Зенита» дезориентировал своего голкипера и помог «быкам» выйти вперёд.

Хозяева бросились отыгрываться и лишь в компенсированное время встречи смогли восстановить паритет, но сделали это при весьма спорных обстоятельствах. Бранислав Иванович отобрал мяч у Тони Вилены, а молниеносную контратаку эффектно завершил Артём Дзюба. Гости посчитали, что отбор серба был осуществлён с нарушением правил и попытались призвать главного судью Алексея Еськова обратиться к системе видеопомощи арбитрам (VAR). Однако тот не счёл нужным лично посмотреть повтор и указал на центр. «Зенит» впервые потерял очки в нынешнем сезоне, а «Краснодар» впервые с апреля 2018 года отобрал очки у петербуржцев.