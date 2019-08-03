Гол Дзюбы принёс «Зениту» ничью в матче РПЛ с «Краснодаром»

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Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Дзюбы принёс «Зениту» ничью в матче РПЛ с «Краснодаром»
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счётом 1:1.

Автором гола «Краснодара» стал бразильский защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос, на 80-й минуте срезавший мяч в свои ворота после подачи Ари.

Артём Дзюбы сравнял счёт на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

В пятом туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Краснодар» на своём поле примет «Рубин». Обе встречи пройдут 10 августа.

Ранее сообщалось, что матч  «Зенит» — «Краснодар» посетили более 54 тыс. зрителей.

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