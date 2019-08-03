Матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» посетили более 54 тысяч зрителей
Матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» посетили 54 078 зрителей.
- © @gazprom_arena
Встреча проходит на стадионе «Зенита» «Газпром Арена» вместимостью 67 800 человек.
По итогам 75 минут матча счёт 0:0.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Барселоны» Малком дебютировал за «Зенит».
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