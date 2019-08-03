Матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» посетили более 54 тысяч зрителей

Короткая ссылка
Матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» посетили 54 078 зрителей.
Матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» посетили более 54 тысяч зрителей
  • Twitter
  • © @gazprom_arena

Встреча проходит на стадионе «Зенита» «Газпром Арена» вместимостью 67 800 человек.

По итогам 75 минут матча счёт 0:0.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Барселоны» Малком дебютировал за «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить