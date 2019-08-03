Бывший футболист «Барселоны» Малком дебютировал за «Зенит»
Бразильский форвард Малком дебютировал за санкт-петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
- © @zenit_spb
Бразильский нападающий, выкупленный у каталонской «Барселоны», вышел на замену на 72-й минуте, сменив Алексея Сутормина.
По итогам 75 минут матча счёт 0:0.
Ранее сообщалось, что «Зенит» внёс Малкома в заявку на сезон РПЛ.
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