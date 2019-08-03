Бывший футболист «Барселоны» Малком дебютировал за «Зенит»

Короткая ссылка
Бразильский форвард Малком дебютировал за санкт-петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Бывший футболист «Барселоны» Малком дебютировал за «Зенит»
  • Twitter
  • © @zenit_spb

Бразильский нападающий, выкупленный у каталонской «Барселоны», вышел на замену на 72-й минуте, сменив Алексея Сутормина.

По итогам 75 минут матча счёт 0:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» внёс Малкома в заявку на сезон РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить