Бывший футболист «Барселоны» Малком дебютировал за «Зенит»

Бразильский форвард Малком дебютировал за санкт-петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Twitter

© @zenit_spb

Бразильский нападающий, выкупленный у каталонской «Барселоны», вышел на замену на 72-й минуте, сменив Алексея Сутормина. По итогам 75 минут матча счёт 0:0. Ранее сообщалось, что «Зенит» внёс Малкома в заявку на сезон РПЛ.