Риск отставки Кононова, дебют Шюррле и возвращение Паршивлюка: почему матч «Спартак» — «Динамо» больше чем дерби

3 августа в матче четвёртого тура РПЛ «Спартак» примет «Динамо». Звёздные новички Андре Шюррле и Джордан Ларссон готовятся дебютировать за свою новую команду, а воспитанник красно-белых Сергей Паршивлюк — впервые сыграть против родного коллектива после перехода в стан извечного соперника. Результат этого матча имеет огромное значение для главных тренеров Олега Кононова и Дмитрия Хохлова, которые в случае неудачи могут быть отправлены в отставку. Почему московское дерби обязательно к просмотру — в материале RT.

Один из двух центральных матчей третьего тура Российской премьер-лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена», где в московском дерби сойдутся «Спартак» и «Динамо». Оба коллектива невзрачно провели старт первенства и в настоящий момент находятся в середине турнирной таблицы, что категорически не устраивает их поклонников. В свете этого грядущая встреча может иметь колоссальное значение как для одного, так и для другого.

«Спартак» уже традиционно является одним из самых обсуждаемых клубов страны. В прошедшем сезоне главными темами стали скандальная отставка Массимо Карреры, противостояние между фанатами и Денисом Глушаковым, а также неудачный дебют Олега Кононова. Специалист возглавил красно-белых зимой и обещал за 3—4 месяца построить игру, но до настоящего момента не смог справиться с поставленной задачей. Москвичи не только с трудом набирают очки, но и демонстрируют крайне невзрачный футбол, который вызывает шквал критики со стороны фанатов и экспертов.

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Как итог: всего четыре набранных балла в первых трёх турах, а также поражение от дебютанта РПЛ «Тамбова». Безусловно, в том матче «Спартак» недосчитался двух 11-метровых, но в целом смотрелся очень невыразительно и вряд ли заслуживал другого результата. Поэтому неудивительно, что после той встречи многие поклонники коллектива потребовали немедленной отставки Кононова, а самые активные заявили об этом прямо с трибун «Саранск Арены».

В свете этого встреча с «Динамо» может стать определяющей для будущей карьеры Кононова в «Спартаке». В случае поражения тренер может окончательно лишиться поддержки руководства клуба и своей должности. Если красно-белые не только продемонстрируют не самый красочный футбол, но ещё и потерпят поражение, Олегу Георгиевичу могут не предоставить времени на исправление ситуации, а в Грозный команда поедет уже с другим наставником. И это несмотря на заверения Леонида Федуна о доверии к кандидатуре специалиста.

Задача Кононова осложняется ещё и потерей ключевых футболистов, которым пока не была найдена адекватная замена. «Спартак» только за последнюю неделю лишился Фернандо и Луиса Адриано, а ранее успел расстаться с Зе Луишем, Софьяном Ханни, Лоренсо Мельгарехо, Денисом Глушаковым, Дмитрием Комбаровым и другими. В их отсутствие москвичи так и не могут найти свою игру, а новоприбывшие пока не сумели стать им равноценной заменой.

Высоких оценок заслуживает лишь выступление вернувшегося из аренды Зелимхана Бакаева. В отсутствие отлаженной командной игры он стал главным действующим лицом в атаке и пока заработал исключительно положительные отзывы. Но его стараний явно недостаточно, чтобы красно-белые предстали на поле единым коллективом. Что касается других приобретений, то Эсекьель Понсе пока исключительно разочаровывает, а Резиуан Мирзов провёл слишком мало времени в команде и ещё не смог в неё вписаться.

Таким образом, в преддверии дерби Кононову предстоит не только подготовить своих подопечных к сверхнапряжённому противостоянию, но и перестроить игру команды. В отсутствие такого системообразующего футболиста, как Фернандо, красно-белые рискуют оказаться несостоятельными в плане созидания, ведь равноценной замены ему просто нет. В центральной зоне могут появиться молодые Наиль Умяров и Михаил Игнатов либо более опытный Джано Ананидзе, но вряд ли им удастся в полной мере компенсировать отсутствие такого талантливого организатора атак, как бразилец.

Спасти положение, вполне вероятно, постарается взятый в аренду в дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, но немец всегда был скорее классным ролевым игроком, нежели лидером. Вероятнее всего, он займёт привычное ему место на левом фланге атаки, таким образом практически исключив появление в старте Мирзова. Безусловно, чемпион мира 2014 года способен придать красок нападению «Спартака», но заменить Фернандо или компенсировать отсутствие классного форварда ему вряд ли по силам.

Под вопросом остаётся участие в матче ещё одного новичка. Джордан Ларссон лишь накануне пополнил состав коллектива и в преддверии дерби не успел провести ни одной тренировки со своими новыми партнёрами. Неясно, согласится ли Кононов сделать ставку на необстрелянного игрока, но, учитывая не лучшую форму Понсе, шансы сохраняются. Наверняка отпрыск прославленного нападающего начнёт встречу в запасе, но уже по ходу может оказаться на поле, если положение станет совсем бедственным. Также возможно, что главный тренер решит рискнуть и сыграть по схеме 4 — 4 — 2, но такой вариант является маловероятным. Хотя бы потому, что пойти на изменение формации Олега Георгиевича не заставили даже предыдущие неудачи.

Не всё гладко и у «Динамо», которое перед этим сезоном поставило себе задачу вернуться в элиту российского футбола. Для этого был выделен солидный трансферный бюджет, который, по сообщениям СМИ, оценивается в €40 млн. Однако до настоящего момента самыми знаковыми приобретениями коллектива остаются польский хавбек Себастьян Шиманьский, экс-защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк и бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе. Однако приглашение последнего уже успело вызвать недовольство опорника Самбы Соу, который оказался не рад появлению конкурента на своей позиции и в результате отправился в английский «Ноттингем Форрест».

Участие Паршивлюка в данной встрече заслуживает особого внимания. Защитник является воспитанником «Спартака» и суммарно провёл в структуре клуба две декады — с семи лет он занимался в академии красно-белых, после чего девять отдал основной команде. Как фанаты десятикратного чемпиона России отнесутся к присутствию Сергея в составе извечного противника — большой вопрос.

Как и их будущие соперники, бело-голубые испытывают серьёзные проблемы в атаке. Голы даются с большим трудом, вследствие чего клуб активно занимается поисками нападающего — притом что летом на эту позицию уже был приобретён Рамиль Шейдаев, за которого «Крылья Советов» получили €1,2 млн (по информации Transfermarkt).

Так, в СМИ уже появлялась информация об интересе к бразильскому форварду «Интера» Габриэлу Барбозе. В настоящее время он выступает на правах аренды за «Фламенго», в котором только за 2019 год забил 13 мячей в 17 матчах. По информации «Спорт-Экспресса», команда также рассматривает кандидатуру Сантоса Борре. С 2015 по 2017 год он числился в мадридском «Атлетико», но так и не провёл за него ни одной игры. Впоследствии он поскитался по арендам, после чего перешёл в «Ривер Плейт». На данный момент в его активе значится 65 встреч, 16 голов и семь результативных передач.

Кроме того, в матче со «Спартаком» ожидается дебют ещё одного новоиспечённого форварда коллектива. Камерунец Клинтон Н'Жи уже успел засветиться в СМИ, случайно опубликовав видеозапись интимного содержания со своей подругой. По словам экс-игрока «Марселя», таким образом он отмечал подписание контракта с «Динамо», но по ошибке нажал не на ту кнопку.

Что касается позиций главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова, то они также являются довольно шаткими. В прошлом сезоне коллектив остановился в шаге от зоны переходных матчей, а наставник сохранил свой пост. Но полагать, что подобный результат устроит руководство, на этот раз весьма опрометчиво. Особенно в свете многомиллионного трансферного бюджета и амбиций глав клуба. Так, председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Соловьёв отрыто заявил о том, что команда должна побороться за попадание в зону еврокубков.

Пока она явно идёт не по графику попадания даже в Лигу Европы. Да, «Динамо» имеет в своём активе четыре балла и занимает седьмую строчку, но уже успело потерять очки в сражении с обескровленным «Арсеналом», а также потерпеть поражение от находящегося в стадии перестройки «Рубина». Примечательно, что пропущенные голы в обоих матчах пришлись на заключительные десять минут. Гиа Григалава заставил капитулировать Антона Шунина на 84-й минуте, а Бека Микелтадзе — на третьей компенсированной. Всё это, вполне возможно, говорит о том, что Хохлов не может заставить своих подопечных действовать на высоком уровне на протяжении всего времени встречи.

В отличие от «Спартака», тактическая схема их соперника не вызывает серьёзных вопросов. Во всех трёх стартовых матчах чемпионата «Динамо» придерживалось одной расстановки с четырьмя защитниками, пятью хавбеками и двумя форвардами, один из которых действовал из глубины. В последней встрече данную роль на себя взял Кирилл Панченко и с ходу преуспел, став автором забитого мяча. Стоит полагать, что в дерби он вновь выйдет в основе, а молодой Шиманьский опять окажется на правом фланге.

Также есть вопросы и по линии обороны. В первых двух встречах в центре в паре с Тони Шуньичем выходил Роман Евгеньев, а на левом фланге располагался Заурбек Плиев. Однако подобное сочетание не принесло коллективу успеха, вследствие чего Хохлову пришлось пойти на изменения. Их места заняли Владимир Рыков и Константин Рауш, что мгновенно дало результат в виде трёх очков в игре с «Уралом». Стоит полагать, что наставник решит сохранить победное сочетание и в дерби.