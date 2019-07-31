Чемпион мира и одноклубник Месси: «Спартак» и «Зенит» готовят два главных трансфера лета в РПЛ

В последний день июля российские клубы пополнят свои составы сразу двумя звёздными игроками. Как сообщают СМИ, в «Спартак» перейдёт чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле. Полузащитник дортмундской «Боруссии» проведёт с подопечными Олега Кононова один сезон на правах аренды. Ожидается, что официально об этом клуб объявит 31 июля. В то же время «Зенит» уже согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом. По информации прессы, санкт-петербуржцы готовы выплатить за 22-летнего бразильца около €50 млн.

Чемпион мира в «Спартаке»

В первенстве России по футболу появится третий игрок, обладающий титулом чемпиона мира. К Роберто Карлосу, представлявшему «Анжи», и Бенедикту Хёведесу, играющему сейчас в «Локомотиве», присоединился победитель мундиаля 2014 года Андре Шюррле. Как сообщают СМИ, он перешёл в московский «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Официально об этом будет будет объявлено 31 июля, когда игрок подпишет соглашение.

О том, что немецкий полузащитник рассматривает Россию как один из вариантов продолжения карьеры, стало известно ещё в конце июня. Первоначально в его услугах были заинтересованы «Локомотив» и «Спартак», но вскоре «железнодорожники» выбыли из борьбы.

Долгое время красно-белые договаривались с «Боруссией», в каком виде будет организован трансфер, и в итоге выбор пал на аренду до конца сезона с возможностью выкупа контракта. Зарплата Шюррле может составит €3 млн, за возможность оставить игрока у себя «Спартак», по предварительным оценкам, должен будет заплатить ещё €8 млн.

Процесс перехода футболиста продолжался достаточно долго, чем напоминал несостоявшийся трансфер Джона Терри год назад. Тогда легенда «Челси» успел оформить российскую визу и практически подписал контракт, но в последний момент отказался от переезда в Москву по просьбе семьи. В случае с Андре Шюррле такой вариант событий вряд ли был возможен — его супругой является казахстанская модель Анна Шарипова, на которой он тайно женился в прошлом году.

Однозначно оценивать трансфер Шюррле с точки зрения усиления «Спартака» пока рано. Несомненно, этот игрок давно находится на слуху у болельщиков, и вполне заслуженно. В первую очередь, он прославился достижениями со сборной Германии. В 2014 году полузащитник выиграл чемпионат мира, оформив голевую передачу на Марио Гётце в финальном матче, а также два раза доходил до полуфинала чемпионатов Европы.

До 2015 года клубная карьера Шюррле тоже шла вверх — из «Майнца» он перешёл в «Байер», а затем оказался в «Челси», который выиграл чемпионат Англии. Правда, немецкий полузащитник к тому времени уже вернулся обратно в Германию и доигрывал сезон 2014/2015 в «Вольфсбурге», из которого вскоре перешёл в «Боруссию». Из-за травм закрепиться в составе дортмундцев ему не удалось, так что прошедший сезон он провёл в «Фулхэме», который вылетел из Премьер-лиги.

На фоне английского аутсайдера «Спартак» для немецкого футболиста может считаться заманчивым вариантом для продолжения карьеры. У него будет шанс сыграть в Лиге Европы и сразу стать в команде звездой, которой гарантировано место на поле. «Спартак» в последнее время потерял многих атакующих игроков, таких как Зе Луиш, Луис Адриано и Фернандо, так что Шюррле не должно составить труда потеснить оставшихся футболистов.

Однако у болельщиков может вызывать опасения текущая форма чемпиона мира. За последние три сезона он всё меньше проводил времени на поле и реже набирал очки за голы и передачи. Виноват ли в этом сам Шюррле или так складывались обстоятельства, станет ясно по его первым шагам в «Спартаке». По крайней мере, можно утверждать, что завершать карьеру в России он не намерен — немецкому игроку всего 28 лет, и в таком возрасте он ещё может раскрыться, оказавшись в менее скоростном и энергозатратном чемпионате.

Форвард из «Барселоны» в «Зените»

Другой трансфер, по которому в РПЛ запомнят лето 2019 года, готовит «Зенит». Санкт-петербуржцы договорился о переходе из «Барселоны» бразильского нападающего Малкома. По информации СМИ, санкт-петербуржцы готовы выплатить за 22-летнего бразильца около €50 млн. Всего лишь во второй раз в истории каталонцы продали своего действующего игрока российскому клубу. Первым был Макси Лопес, уехавший в ФК «Москва» в 2007 году. После него ещё были Александр Глеб и Алекс Сонг, но они присоединились к «Крыльям Советов» и «Рубину» бесплатно.

Малкома хорошо помнят в «Коринтиасе», воспитанником которого он является, и в «Бордо», ставшем его первым клубом в Европе. Молодой правый вингер, также уверенно себя чувствующий на позиции нападающего, забивал много относительно своего игрового времени и радовал своим возрастающим прогрессом.

Но широкому кругу болельщиков бразилец стал известен только из-за очень странного трансфера в «Барселону». Год назад Малком должен был перейти в «Рому» и уже летел на самолёте в столицу Италии, где его должны были встречать, но футболист не появился на публике. Позже выяснилось, что каталонский клуб сумел во время перелёта перекупить игрока и забрал его себе, чем удивил многих поклонников футбола, ведь такую настойчивость если и стоит проявлять, то по отношению к большим звёздам.

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В «Барселоне» Малком такой статус не получил, как и многие другие нападающие, вынужденные оставаться в тени Лионеля Месси и Луиса Суареса. Бразилец редко появлялся на поле, довольствуясь редкими выходами на замену, и, само собой, хорошую статистику не показывал. Малком провёл 24 матча во всех турнирах и забил четыре мяча. Чтобы продолжать карьеру, 22-летнему игроку нужно было перейти в клуб с меньшими амбициями, чем «Барселона».

Первоначально сообщалось, что в услугах всё ещё перспективного нападающего заинтересована дортмундская «Боруссия», однако на прошлой неделе в борьбу за него вступил «Зенит». Команда Сергея Семака рассталась со многими игроками, и один только уход Клаудио Маркизио позволил найти средства на высокую зарплату для качественного игрока. По словам президента «Зенита» Александра Медведева, стороны практически сразу же договорились о трансфере .

«Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. Что касается суммы в €40 млн, она далека от реальности. У нас сейчас в команде отличная сплочённая атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Если Малком, дай бог, приедет, то со своими характером, отношением к футболу и потенциалом он легко вольётся в команду. Тем более что от неё поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдёт», — цитирует Медведева «Фонтанка».

По данным различных источников, суммарная выплата «Зенита» «Барселоне» составит около €50 млн, а сам Малком будет получать €6,5 млн в год. Для петербургского клуба это будет самый крупный трансфер со времён Халка и Акселя Витселя, пришедших в команду семь лет назад.

Приход Малкома, который сразу будет зарабатывать на уровне текущих лидеров, резко обострит конкуренцию в команде на правом фланге атаки. Из-за этого «Зенит» могут покинуть Роберт Мак и Эмилиано Ригони — на этой позиции возникает перебор легионеров. Из россиян на месте Малкома уже наигрывается Алексей Сутормин, присоединившийся к команде этим летом. Вдвоём они должны будут и сами забивать при возможности, и активно взаимодействовать с Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном.