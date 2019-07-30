Замена Газинскому, защитник для сборной и «забивные» нападающие: главные открытия на старте сезона РПЛ

В рамках чемпионата России по футболу состоялись три стартовых тура сезона-2019/20. По их итогам гонку бомбардиров неожиданно возглавил Александр Соболев. Кроме него, отличиться минимум в двух матчах сумели также Юрий Бавин, Эльдор Шомуродов и Даниил Фомин. В «Ростове» же ярко проявляет себя защитник-дебютант Дмитрий Чистяков. А в опорной зоне «Краснодара» уверенно действует перешедший из «Рубина» Руслан Камболов. RT рассказывает о главных открытиях старта сезона РПЛ.

Александр Соболев («Крылья Советов»)

3 матча, 3 гола + 1 результативная передача, 2 жёлтые карточки

Соболев стал главным открытием начала нового сезона, несмотря на то, что «Крылья Советов» набрали всего три очка в трёх матчах. Ведь и за них самарцы должны благодарить как раз Александра. В матче с ЦСКА молодой форвард сначала самостоятельно поразил ворота Игоря Акинфеева, продавив защитников, а затем заработал и реализовал пенальти.

В следующей встрече с «Арсеналом» Соболев также не ушёл с поля без гола, причём поразил ворота туляков красивым ударом через себя. «Крылья» это не спасло, они проиграли, а сам нападающий скромно отметил, что согласился бы обменять свой мяч на одно очко для команды.

Наконец, «Уфе» в третьем туре Соболев не забил, но отдал результативную передачу. Итого на счету 22-летнего футболиста значится четыре результативных балла. Прямо сейчас Александр выглядит форвардом без слабых мест — он мощен, высок, хорошо ведёт борьбу за мяч, но при этом техничен, хорош в подыгрыше и способен забивать невероятные мячи. Единственное, чего пока не хватает Соболеву — стабильности и реализации моментов. Но некоторые уже сейчас сравнивают его с Артёмом Дзюбой.

Руслан Камболов («Краснодар»)

3 матча, 0 + 1, 2 жёлтые карточки

Опытного опорного полузащитника сложно назвать открытием, ведь он проводит в РПЛ далеко не первый сезон и даже выступал за сборную. Однако Руслану удалось очень быстро и безболезненно заменить в «Краснодаре» травмированного капитана Юрия Газинского.

Кажется, южане не прогадали с покупкой этого неуступчивого цепкого футболиста. Он сходу зацементировал опорную зону команды и развязал руки группе атаки. К тому же Камболов не только хорош в разрушении, но и способен грамотно начинать атаки. Он может не просто отдать передачу ближнему, но и предпринять неожиданный ход, отрезать сразу нескольких соперников длинным пасом им за спины. При этом Руслан без устали страхует своих партнёров и помогает адаптироваться к игре «Краснодара» другому новичку, занимающему место в центре поля — Тонни де Вильене.

Игрок «Краснодара» Руслан Камболов

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

3 матча

Путь воспитанника «Зенита» к Премьер-лиге получился непростым. В родной команде шансов закрепиться у него не было, и молодому защитнику пришлось отправиться за игровой практикой в Армению. Затем Чистяков провёл несколько сезонов в ФНЛ, неизменно прогрессируя. Вместе с «Тамбовом» футболисту, наконец, удалось пробиться в РПЛ, но летом его приобрёл у дебютанта элитного дивизиона «Ростов».

Уже на Кубке «Париматч Премьер» Валерий Карпин наигрывал 25-летнего центрбека в паре с Рагнаром Сигурдссоном, и в результате именно этот дуэт начал сезон в основе. Пока Чистяков действует вполне уверенно для дебютанта РПЛ. Он обладает хорошими физическими данными и выигрывает большое количество единоборств, хорошо читает игру. Вместе с тем Дмитрию не всегда хватает опыта, но это скорее издержки роста.

Тем не менее появление в РПЛ нового центрального защитника достаточно высокого уровня не могло пройти незамеченным, учитывая традиционную нехватку исполнителей этого амплуа в стране. Не исключено, что, если Чистяков продолжит играть на том же уровне, на него обратит внимание главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Эльдор Шомуродов («Ростов»)

3 матча (2 + 1)

Помимо Чистякова приятно удивляет на старте сезона в составе «Ростова» Шомуродов. Два года назад Эльдор перебрался в Россию в совсем юном возрасте, и некоторое время у него ушло на адаптацию. Однако уже в прошлом сезоне узбек радовал болельщиков, например, забил победный мяч «Спартаку».

А летом Карпин решил, что пришло время Шомуродова выходить на первые роли. На Кубке «Париматч Премьер» Эльдор наигрывался в старте и оформил дубль в матче с ЦСКА. Удачно ему удалось и начать сезон. Уже в первом туре он красивым ударом головой поразил ворота «Оренбурга», а в воскресенье, эффектно убрав защитника на замахе, огорчил «Арсенал». Также в матче с туляками нападающий помог отличиться Алексею Ионову.

Шомуродов достаточно разносторонний нападающий. Он не просто обладает отличными физическими данными и хорошей скоростью, но и не обделён техникой. При этом Эльдор не передерживает мяч, как многие молодые футболисты, а готов вывести на удар партнёров, как это произошло в матче с «Арсеналом».

Эльдор Шомуродов

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

Денис Терентьев («Зенит»)

2 матча

В последнее время о Терентьеве начали забывать. Возвращение в «Зенит» из «Ростова», казалось, не пошло ему на пользу. В родной команде воспитаннику шансов практически не предоставили, и правому защитнику приходилось в основном играть за «Зенит-2» в ФНЛ, что, конечно, не устраивало футболиста, который совсем недавно играл в Лиге чемпионов. Да и в фарм-клубе Терентьев запомнился в основном конфликтом с молодым партнёром и гневной отповедью Владислава Радимова, возглавлявшего коллектив.

Но в новом сезоне Денис неожиданно получил шанс и воспользовался им. В стартовом матче сезона с «Сочи» травму получил Игорь Смольников, и Сергей Семак бросил в бой именно Терентьева. В результате тот провёл отличный второй тайм и не только аккуратно действовал сзади, но и регулярно подключался к атакам.

Во встрече следующего тура с «Тамбовом» Денис вышел в старте и вновь смотрелся неплохо. Кроме того, ему удалось заработать пенальти, который реализовал Артём Дзюба. Остаётся надеяться, что на этом 26-летний игрок не остановится и продолжит прогрессировать.

Юрий Бавин («Урал»)

3 матча, 2 + 0

Ярко начал сезон и другой футболист, имеющий отношение к «Зениту», — Юрий Бавин. В двух первых турах ему покорилось необычное достижение — Юрий выходил на замену и забивал первым же касанием. Сначала он поразил ворота «Уфы», а затем довёл до разгромного счёт в игре с «Ахматом».

«Урал» одержал две победы подряд, но в третьем туре уступил «Динамо» на выезде. Бавин вновь вышел на замену в концовке, но на этот раз отличиться не сумел. Пусть Юрий пока не попадает в основу, кажется, болельщиков «Урала» ждёт интересная конкуренция за место на правом фланге атаки между ним и Андреем Егорычевым.

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин

© fc-ural.ru

Зураб Давиташвили («Рубин»)

3 матча, 1 жёлтая карточка

Перед началом сезона «Рубину» предрекали непростую жизнь, поскольку команду покинул целый ряд лидеров. При этом пост главного тренера занял Роман Шаронов, не имеющий опыта самостоятельной работы. Но молодой специалист, собравший вокруг себя таких же молодых футболистов, в первых турах сумел удивить всю страну.

Немалый вклад в этот успех внёс и совсем юный Давиташвили. 18-летний грузин авансом получил от Шаронова место в стартовом составе и сходу продемонстрировал, что заслуживает этого.

Зураб обладает неординарной техникой, хорошо видит поле и способен как пойти в дриблинг, так и отдать неожиданную обостряющую передачу. Правда, порой в силу возраста он заигрывается и излишне передерживает мяч.

Что интересно, ярко проявляют себя и другие юные грузины, пополнившие состав «Рубина» летом. 18-летний Хвича Кварацхелия помог «Рубину» сравнять счёт в матче с «Локо», а Бека Микелтадзе, который старше соотечественников на три года, забил победный мяч «Динамо».

Даниил Фомин («Уфа»)

3 матча, 2 + 0

«Уфа» давно зарекомендовала себя как кузница молодых талантов. Каждый год клуб отправляет на вырост в топ-клубы очередную партию футболистов: Иван Обляков, Андрей Лунёв, Александр Зинченко, Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Стоцкий, Игорь Дивеев — все они в разные годы защищали цвета башкортостанской команды.

В новом сезоне в «Уфе», кажется, готов сверкнуть опорный полузащитник Даниил Фомин. Клуб приобрёл футболиста летом у «Краснодара» за € 280 тыс. (по версии авторитетного портала Transfermarkt), а Вадим Евсеев не побоялся сходу бросить 22-летнего дебютанта Премьер-лиги в бой.

В результате первые три матча РПЛ Фомин провёл «от звонка до звонка» и забил два мяча. В лице Даниила «Уфа» приобрела по-настоящему разностороннего футболиста. Воспитанника «Краснодара» смело можно назвать опорным полузащитником современной формации, ведь он способен не только хорошо играть в разрушении, но и грамотно прессингует соперников и начинает атаки команды. С завершением проблем у него также нет. А учитывая возраст, прогресс Фомина может приятно удивить болельщиков.