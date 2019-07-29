«VAR сыграл против нас, но не против футбола»: что говорили главные тренеры после матча ЦСКА и «Локомотива»

В матче ЦСКА — «Локомотив» система VAR сыграла против железнодорожников, но не против футбола. Об этом заявил главный тренер красно-зелёных Юрий Сёмин. При этом он остался недоволен тем, что судья не стал смотреть повтор в эпизоде с падением в чужой штрафной Фёдора Смолова. В свою очередь, Виктор Гончаренко заявил, что такие победы закаляют команду, и рассказал о состоянии здоровья Виктора Васина.

«Такие победы закаляют команду»

Матч с «Локомотивом» сложился для ЦСКА более чем удачно. Армейцы одержали победу с минимальным счётом и обошли железнодорожников в турнирной таблице. При этом красно-зелёные обыграли соперника дома впервые за несколько лет. Неудивительно, что главный тренер команды Виктор Гончаренко на пресс-конференции пребывал в приподнятом настроении.

— В целом по тому, как мы сыграли, по тому, как боролись, считаю, заслужили победу. Предпосылок к тому, чтобы забить, у нас точно было больше. «Локомотив» же впереди сделал ставку на высокого Эдера, с которым было очень непросто бороться. В концовке нам пришлось тяжело, но мы выстояли. Такие победы закаляют команду.

— Как оцените работу системы VAR сегодня?

— Сложно сказать, поскольку я толком не видел этих моментов, повтор посмотреть ещё не успел, и комментировать что-то сложно. Но всё новое всегда изначально вызывает отторжение, а потом приживается. Единственный минус — темп игры разбивается из-за слишком длинных пауз на просмотры повторов.

— Что со здоровьем у Виктора Васина, которого заменили уже в первом тайме?

— Ничего серьёзного. Лёгкое недомогание.

— В начале сезона вы пытались наигрывать схему с двумя центральными защитниками, но потом вернулись к излюбленной расстановке с тремя. Решили отказаться от эксперимента?

— Учитывая состав, который у нас был, по-другому тогда играть не могли. Но я не знаю, почему все называют схему с тремя центральными защитниками оборонительной. Когда у тебя на флангах играют такие люди, как Марио Фернандес и Иван Обляков, появляется много атакующего потенциала. Но и обороняться с тремя центральными защитниками, конечно, проще.

— Показалось, что Фёдор Чалов сегодня не слишком удачно цеплялся за мяч. Планируете ли приобретение высокого форварда?

— Дело в грамотном открывании перед центральными защитниками соперника. Что касается новичков, то в целом ждём пополнения, ведь осенью придётся играть на два-три фронта, и будет очень непросто. Нам нужны как нападающие, так и полузащитники. Работаем над этим.

«Два года здесь выигрывали, на третий — не удалось»

Юрий Сёмин появился в зале для пресс-конференций спустя 20 минут после коллеги. Видимо, тренер успел провести разговор с подопечными в раздевалке. При этом он не стал критиковать их, а также судью.

— Очень напряжённый матч. Моментов было немного, но борьба шла серьёзная. Считаю, игроки показали футбол хорошего уровня. Но одна-единственная ошибка в итоге сыграла результативную роль. Если судить по опасным моментам, встреча была ничейной. Что поделаешь, два года здесь выигрывали, на третий — не удалось. Удача сегодня не повернулась к нам лицом.

— Вы всегда выступали за введение системы VAR. Не обидно, что сегодня она сыграла против вас?

— Что значит сыграла против нас? Не против же футбола! Единственное непонятно: почему Владислав Безбородов не пошёл смотреть повтор в концовке, когда в штрафной ЦСКА уронили Фёдора Смолова. Мурило, считаю, совершил необязательный фол. То же самое было у армейцев. Почему не посмотреть повтор? Тогда всё было бы объективно.

— Мурило вновь допустил результативную ошибку. Вас это не смущает?

— Бенедикт Хёведес и Соломон Кверквелия уже тренируются в общей группе и вот-вот вернутся в старт. А ошибки бывают у всех. Что, его казнить теперь? Хотя ошибок чересчур много.

— Что со здоровьем у заменённого во втором тайме Дмитрия Живоглядова?

— Думаю, всё будет нормально. Произошло серьёзное столкновение. Наверное, Дима получил ушиб. Но нам в любом случае нужно было усиливать атаку, и мы планировали выпускать Смолова, а Владислава Игнатьева возвращать на любимую позицию — на правый фланг обороны.

— Как получилось, что «Локомотив» отдал инициативу ЦСКА с первых же минут?

— Мы никому ничего не отдавали. ЦСКА сам взял. Армейцы всегда так начинают. Да, они владели инициативой, но опасных, тревожащих моментов у наших ворот я не видел. Отсутствие Антона Миранчука? Он важная фигура в атаке, и его нам как раз не хватало. У нас вообще ограниченное количество футболистов, а Антон особенно важен. Но к остальным ребятам претензий у меня нет. Все сражались и боролись. Все молодцы.

— Как судья прокомментировал вам отмену гола Алексея Миранчука в конце первого тайма?

— Мне никто ничего не объяснял. Наверное, был офсайд. Надо смотреть все спорные моменты. Почему одни смотрят, а другие нет? А так всё объективно. VAR должен быть, потому что объективность очень важна для футбола.

— Сейчас команде приходится готовиться к матчам Лиги чемпионов через встречи с РПЛ. Соответствуют ли они этому уровню?

— Да, в РПЛ нет столько звёзд, сколько в Испании и Англии. Это объективно. В какой-то степени чемпионаты этих стран выше уровнем. Но футбол — коллективная игра. В Лиге чемпионов всё будет зависеть от того, в какой форме подойдём к ней, от состояния здоровья футболистов, от результатов матчей в национальном первенстве. Посмотрите, как тяжело сейчас приходится тульскому «Арсеналу». Они сегодня сыграли с «Ростовом», а в четверг уже выйдут на поле в Баку.