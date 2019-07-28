«За полгода Гилерме сумел превзойти Акинфеева»: Сенников о столичном дерби, проблемах Чалова и подготовке «Локо»

«Локомотив» — фаворит во встрече 3-го тура РПЛ с ЦСКА, однако железнодорожников может подвести недооценка соперника. Такое мнение в интервью RT высказал экс-защитник красно-зелёных Дмитрий Сенников. По мнению футболиста, столичное дерби пройдёт с большим количеством голевых моментов, а решающую роль сыграют вратари обеих команд. Кроме того, специалист оценил качество игры Фёдора Чалова и заявил, что безголевая серия форварда не должна настораживать болельщиков.

— Вы долгие годы защищали цвета «Локомотива». Расскажите, что для вас означали встречи со столичным ЦСКА?

— В моё время противостояние «Локо» и армейцев было главным брендом российского футбола. Оба клуба находились на ведущих ролях, стабильно сражались за чемпионство. Игры всегда проходили в напряжённой и красивой борьбе, которая доставляла истинное удовольствие всем поклонникам футбола. Дополнительной изюминкой всегда была тренерская дуэль между Юрием Сёминым и Валерием Газзаевым.

— Юрий Сёмин как-то по особенному настраивает свои команды на дерби?

— Нас не надо было мотивировать. Все и так без слов понимали, что надо выходить и биться только за победу. Для любого футболиста дело чести дать отпор такому клубу, как ЦСКА. Правда, сейчас перед Сёминым стоит другая задача. Ему нужно не то чтобы настроить команду, а скорее не позволить ей потерять концентрацию и переоценить свои силы.

— Что вы имеете в виду?

— Ребята могут попросту недооценить армейцев. Подумать, что ЦСКА в плохой форме, там слишком много молодых и неопытных игроков. Это может сыграть злую шутку с любой командой. Для красно-синих, напротив, игра с «Локомотивом» воспринимается легче. На них не так давит результат, они раскрепощены — ведь, в отличие от железнодорожников, долгое время не выигрывали никаких титулов.

— То есть вы согласны с тем, что, судя по матчам первых двух туров, «Локо» является ярко выраженным фаворитом в предстоящей встрече?

— Здесь за красно-зелёных говорят не только стартовые игры, но и прошлый сезон. Коллектив Сёмина выглядит более сбалансированно, играет качественнее. Но это не значит, что у ЦСКА совсем нет шансов. Они сильны тем, что абсолютно непредсказуемы. Это признак всех молодых команд. Армейцы могут провалить игры с аутсайдерами, а потом выдать шедевр в матче с более сильным соперником.

— Проблемы ЦСКА заключаются в психологии?

— У них просматривается такая тенденция. К примеру, в матче первого тура, который подопечные Гончаренко проиграли в Самаре, я не увидел ни уверенности, ни лидеров на поле. А уже в следующей встрече подобные факторы незаметно исчезли. Сейчас сложно предсказать, как психологически будет готов ЦСКА. Остаётся только дождаться стартового свистка.

«Миранчукам рано уезжать в Европу»

— Нет ли у вас ощущения, что есть все шансы увидеть результативную игру? И ЦСКА, и «Локомотив» испытывают проблемы в обороне, зато активно и с удовольствием бегут в атаку.

— Да, предматчевые расклады сулят нам открытый футбол. Защита действительно страдает и у тех, и у других. «Локо» пропускает во всех матчах этого чемпионата, у армейцев и вовсе сплошная дыра в центре после ухода Родриго Бекао. Как минимум ждём большого количества голевых моментов, а вот преобразуются ли они в забитые мячи — вопрос, ведь на обоих рубежах стоят шикарные вратари. Своей игрой они способны перекрыть всё что угодно.

— К слову о голкиперах. Матч между ЦСКА и «Локомотивом» во многом привлекает внимание именно этой дуэлью. Бывший первый номер сборной против нынешнего… Гилерме уже приблизился к уровню Игоря Акинфеева?

На мой взгляд, за последние полгода он его превзошёл. Маринато стабильнее, берёт более сложные мячи, играет и эффектнее, и увереннее. Да, Акинфеев от матча к матчу своей харизмой доказывает, что по-прежнему является одним из лучших представителей отечественной вратарской школы, но он уже не первый. Гилерме абсолютно заслуженно занимает свой пост в сборной — на сегодняшний день он лучший вратарь России.

— Раз уж мы заговорили о персоналиях, давайте разберём игру Фёдора Чалова. Лучший бомбардир прошлого сезона в двух первых матчах не забивал. Это тревожный звонок?

— Это как минимум давит на самого игрока. Ему нужно продолжить работу. Он умеет отлично открываться, грамотно и чутко понимает партнёров. Может забить сам, помочь другому. Не знаю, сможет ли Фёдор забить свой первый гол чемпионата именно в этом матче, но в том, что это произойдёт в самое ближайшее время, я не сомневаюсь.

— То есть переживать за Чалова не стоит?

— Нет причин. Можно было бы насторожиться в том случае, если бы он стал совсем незаметен на поле. Здесь обратная ситуация. Да, он не забивает, но выполняет хороший объём работы. Вспомните, как было с Дзюбой. Артёма критиковали за отсутствие голов, а он при этом приносил команде пользу другими действиями.

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— Теперь о «Локо». По большому счёту у красно-зелёных активничают только Миранчуки. Как вы относитесь к словам о том, что для братьев будет лучше уже по итогам этого сезона попрощаться с РПЛ и отправится на поиски футбольного счастья в Европу?

— Я бы повременил с отъездом. Им нужно ещё год или два провести в России. Мало того что ребята ещё не стали полноценными лидерами «Локо», до сих пор непонятны их позиции в сборной России. Для начала надо завоевать стартовые позиции у Станислава Черчесова и только потом уже смотреть в сторону Европы. Действовать нужно поступательно, такие матчи, как с ЦСКА, как раз способны положительно повлиять на их развитие.

— Вам не кажется, что матч такого уровня поставили в календарь слишком рано? Команды ещё не набрали ход и форму, что может сказаться на качестве самого футбола.

— Нет, наоборот, было бы хуже, если бы он выпал на первые туры после зимнего перерыва. Сейчас каникулы были короткими, практически никто не успел растерять своих кондиций. Лично мне очень нравится то, как смотрятся команды, причём не только лидеры, но и аутсайдеры. Все отлично подготовлены с точки зрения как физики, так и тактики. Всё это говорит о том, что мы можем ожидать от этого чемпионата много интересных матчей, а возможно, и громких сенсаций.