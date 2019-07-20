Карпин против «Спартака», визит «Зенита» в Сочи и Глушаков в «Ахмате»: главные интриги второго тура РПЛ

Валерий Карпин постарается разгромить «Спартак» в Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге ожидают дебют Дениса Глушакова в составе «Ахмата». Пятеро арендованных у «Зенита» игроков могут выйти на поле стадиона в Сочи в матче против своей команды. А полузащитник Алексей Миранчук в матче с «Тамбовом» попытается продлить результативную серию. Об этих и других интригах второго тура РПЛ — в материале RT.

Безвыигрышная серия «Спартака» в Ростове-на-Дону

Центральным событием второго тура Премьер-лиги, безусловно, станет противостояние в Ростове между одноимённым коллективом и московским «Спартаком». Валерий Карпин против своей бывшей команды — такое просто не может не интриговать.

Впрочем, южане настраиваются по-боевому и отбирают очки у красно-белых и без вмешательства специалиста. Достаточно сказать, что многократный чемпион России не выигрывал в Ростове-на-Дону на протяжении шести лет, добившись за это время лишь одной ничьей при четырёх поражениях.

На старом стадионе «Олимп-2» москвичи потерпели неудачу даже в чемпионский сезон. Тогда коллектив Массимо Карреры пропустил три безответных мяча. Наконец, в апреле текущего года «Спартак» также проиграл — со счётом 1:2, а победный мяч головой в ворота забил Эльдор Шомуродов.

Новая встреча не сулит поклонникам красно-белых ничего хорошего, учитывая натужную игру в домашнем матче первого тура с «Сочи». Хозяевам же особую мотивацию наверняка придаст и уход Александра Гацкана, который 11 лет защищал цвета команды. Матч с подопечными Олега Кононова станет для молдавского полузащитника последним в составе «Ростова».

Пятеро футболистов «Зенита» против собственной команды

Действующий чемпион страны «Зенит» продолжит экзаменовать новичков РПЛ. После домашней встречи с «Тамбовом» он намерен преподать урок мастерства «Сочи» на главном стадионе Олимпийских игр 2014 года.

При этом особую принципиальность противостоянию придаст наличие в составе хозяев сразу пятерых футболистов, принадлежащих петербуржцам. Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз отправились в аренду и наверняка выйдут на поле с особым настроем. Может составить им компанию и Андрей Мостовой, ранее выступавший за «Зенит-2».

Интересно также, появится ли с первых минут на поле вечером в воскресенье, 21 июля, Андрей Дзюба. В четверг, 18 июля, нападающий сине-бело-голубых не тренировался в общей группе из-за проблем со здоровьем.

Проверка на прочность для «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА

Трём другим фаворитам на выходных предстоит продемонстрировать болельщикам, что осечки, допущенные ими неделей ранее, были случайностью. Речь идёт о «Локомотиве», «Краснодаре» и ЦСКА, набравших лишь одно очко на троих на старте чемпионата.

Коллектив Мурада Мусаева сыграет второй гостевой матч подряд и проэкзаменует «Уфу», которая в прошлом туре тоже потерпела поражение. В последние пять лет южане ни разу не возвращались из столицы Башкирии на щите, а в последние три года и вовсе ни разу не пропускали.

«Локомотив» после ничьей в игре с «Рубином» примет «Тамбов». При этом болельщики наверняка будут ждать очередного гола от Алексея Миранчука. В первых двух матчах сезона талантливый полузащитник уже записал на свой счёт три мяча: оформил дубль в матче за Суперкубок с «Зенитом» и превосходно исполнил штрафной в поединке с «Рубином».

К тому же ЦСКА, потерпевший поражение в Самаре, постарается не только реабилитироваться перед болельщиками, но и отомстить «Оренбургу» за неожиданное домашнее поражение в прошлом сезоне — 2:3. Тогда первую красную карточку в карьере заработал Марио Фернандес.

Бомбардирские подвиги Соболева и Бикфалви

Если ряд фаворитов в первом туре неожиданно потерпели неудачу, то некоторые команды, напротив, приятно удивили. В первую очередь это касается «Крыльев Советов», которые дома обыграли ЦСКА — 2:1.

При этом главным героем в составе волжан стал молодой нападающий Александр Соболев. Форвард сначала умело продавил оборону соперника и точно пробил в дальний угол, а затем заработал пенальти и самостоятельно его реализовал.

Теперь от юного футболиста будут ждать голов и в других матчах. Следующим соперником самарцев станет готовящийся к дебюту в еврокубках «Арсенал», а подопечные Миодрага Божовича вновь сыграют дома. Таким образом, они имеют неплохой шанс одержать вторую победу подряд.

Автором ещё одного дубля в прошлом туре стал нападающий «Урала» Эрик Бикфалви, а его команда также одержала победу. Теперь екатеринбуржцы дома примут «Ахмат», который неожиданно набрал три очка в матче с «Краснодаром».

Глушаков и Мирзов в новой форме

Также в Екатеринбурге может состояться дебют Дениса Глушакова в составе чеченского коллектива. В заявку на игру с действующим бронзовым призёром РПЛ он не попал, а главный тренер команды Рашид Рахимов объяснил это небольшой травмой. Впрочем, чуть позже в клубе заявили, что футболист вернётся в строй в ближайшее время.

«Денис Глушаков не смог принять участие в матче с «Краснодаром» из-за повреждения, полученного в конце летних сборов. В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе и (в зависимости от состояния) в ближайшие дни начнёт работу в общей группе», — говорится в официальном Twitter грозненской команды.

Не менее любопытным может получиться и дебют Резиуана Мирзова в составе «Спартака». Слухи о том, что красно-белые интересуются техничным фланговым полузащитником, ходили давно, но 18 июля об этом объявили официально.

Любопытно, что первый матч за новую команду Мирзов может провести против бывшего коллектива. В «Ростове» Резиуан оказался просто не нужен Карпину. Вероятно, игрок постарается доказать экс-наставнику, что тот напрасно от него отказался.