Точечные усиления: зачем Гилерме «Зениту», Мирзов — «Спартаку», а Каборе — «Динамо»

«Зенит» включился в борьбу за вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме. По мнению экс-голкипера сборной России Руслана Нигматуллина, петербуржцы ищут альтернативу утратившему стабильность Андрею Лунёву. Столичный «Спартак» близок к покупке полузащитника Резиуана Мирзова. Бывший игрок красно-белых Александр Мостовой полагает, что трансфер поможет Олегу Кононову решить проблемы с составом. Хавбек сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе продолжит карьеру в столичном «Динамо». Его агент Дмитрий Селюк уверен, что игрок станет лидером в новой команде.

«Гилерме можно понять»

Одна из самых обсуждаемых новостей нынешнего трансферного окна Российской премьер-лиги (РПЛ) — возможный уход вратаря Маринато Гилерме из московского «Локомотива». Действующее соглашение между клубом и футболистом истекает 31 декабря 2019 года, и пока стороны не могут договориться о его продлении.

Бразилец заявил, что руководство железнодорожников не готово предоставить ему требуемые условия, и обвинил клуб в неуважении к своим заслугам перед командой. В свою очередь, генеральный директор Василий Кикнадзе отметил, что голкипер запросил слишком высокую зарплату, которую ему согласился предоставить лишь один коллектив — московский «Спартак». Также в «Локомотиве» подчеркнули, что готовы отпустить Гилерме уже этим летом за €5 млн.

Позднее в СМИ сообщили, что в борьбу за вратаря сборной России включился петербургский «Зенит». В прессе появилась информация, что в его покупке заинтересован лично главный тренер команды Сергей Семак, однако президент Александр Медведев опроверг эти сообщения.

Мнения экспертов по поводу потенциального трансфера разделились. Одни считают, что натурализованному бразильцу стоит выбрать более подходящие для себя условия, другие же называют уход из «Локомотива» ошибкой, способной отразиться на его карьере.

Экс-вратарь железнодорожников Руслан Нигматуллин в интервью RT заявил, что Гилерме в первую очередь ориентируется на срок действия будущего контракта и выбирает условия, которые бы соответствовали его способностям и положению.

— Ворота «Зенита» в последние два года защищает Андрей Лунёв. Зачем команде не превосходящий его в классе Гилерме?

— У меня есть подтверждённая информация, что «Зенит» планирует купить нового вратаря, хотя называлось другое имя. Возможно, сейчас всё поменялось. Считаю, что данный трансфер вполне реален, учитывая тот факт, что у Лунёва дела идут не лучшим образом. Он утратил былую уверенность и стабильность. У нас не так много хороших голкиперов с российскими паспортами, поэтому Гилерме выглядит для петербуржцев предпочтительным вариантом.

— Очевидно, что Семаку придётся посадить Лунёва на лавку…

— Конечно. Андрею не приходится жаловаться на отсутствие доверия со стороны тренерского штаба. Но прошлый сезон он провёл нестабильно, неудачно выступил и в двух матчах нового сезона. А у «Зенита» большие финансовые возможности, они могут себе позволить любого вратаря, если их не устраивает нынешний.

— Как следует поступить Гилерме, учитывая нынешние обстоятельства?

— Его тоже можно понять. Скорее всего, в его случае речь идёт о предпоследнем серьёзном контракте в карьере. И, разумеется, Маринато хочет извлечь из него максимальную выгоду: получить хорошие условия, которые бы соответствовали его способностям. Я и сам оказывался на его месте, но совершил ошибку и ушёл из «Локомотива». Однако очевидно, что клуб пытается идти вратарю навстречу. Проблема заключается лишь в продолжительности соглашения.

«Мирзов зарекомендовал себя в «Арсенале»

Более определённое положение у полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова. По сообщениям СМИ, новичок сборной России продолжит карьеру в московском «Спартаке». Сумма выкупа составит около €4 млн, а контракт будет рассчитан до 2022 года.

Мирзов перешёл в «Ростов» в 2017 году, однако не смог закрепиться в составе команды. Тогда его отправили в аренду — сначала в «Тосно», а затем в тульский «Арсенал». По завершении прошлого сезона в поддержку Мирзова высказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов, которого не устраивало подвешенное состояние подопечного.

В конце июня появилась информация, что футболистом всерьёз интересуются красно-белые. По сообщениям источников, близких к клубу, до конца недели Мирзов пройдёт медобследование и клуб официально объявит о его покупке.

По мнению Александра Мостового, покупка Мирзова может стать первым шагом к решению проблем «Спартака» в полузащите.

— Чем выгоден переход Мирзова «Спартаку» и самому футболисту?

— Ничего плохого в этом трансфере не вижу. Мирзов достаточно неплохо себя зарекомендовал в тульском «Арсенале». Своей индивидуальной игрой, обводками один в один выделялся на фоне других футболистов. Кроме того, он обладает достаточным опытом.

— Сумеет ли эта покупка решить проблемы, стоящие перед Олегом Кононовым?

— Я бы не сказал, что у «Спартака» есть проблемы. По крайней мере пока Леонид Федун вкладывает в клуб деньги. Что касается игры, то она ни у кого не идеальна. И первый тур наглядно это продемонстрировал: команда «Сочи», укомплектованная буквально за неделю до старта чемпионата, выглядела лучше, чем красно-белые. Но они в концовке поддавили новичка РПЛ и сумели вырвать победу.

— Кому из нынешних хавбеков московской команды стоит опасаться конкуренции с приходом Мирзова?

— После игры с «Сочи» мне были непонятны некоторые решения Олега Кононова. Разумеется, ему виднее, но я не был с ним согласен. Мою точку зрения подтвердил второй тайм, когда, например, был заменён Жано Ананидзе, о котором уже многие забыли. Непонятно наличие на поле одновременно и Александра Ломовицкого, и Зелимхана Бакаева. При этом у команды было полтора месяца подготовки, за которые можно было решить вопросы с составом. Посмотрим, что будет в следующей игре, но Мирзов не слабее названных мною ребят.

— Можно ли сказать, что трансферная политика «Спартака» свидетельствует о желании его руководства пожертвовать сезоном, сделав ставку преимущественно на российских игроков перед официальным введением нового лимита?

— Я бы так не сказал. Потому что результат нужен в каждом сезоне, и каждый тренер это понимает. Если команда уступает в пяти матчах подряд, его увольняют. Любая трансферная политика имеет под собой основания, которые нам могут быть непонятны. Зе Луиш ушёл, на его место взяли Понсе. Время покажет, была ли оправданна данная покупка.

«Каборе станет в «Динамо» лидером»

В отличие от Гилерме и Мирзова, полузащитник сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе определился, где он продолжит карьеру. В среду официально было объявлено о подписании двухлетнего контракта с московским «Динамо». Более того, футболист уже провёл первую тренировку с новой командой.

В конце мая стало известно, что «Краснодар» не сумел договориться с игроком о пролонгации отношений и принял решение расстаться. Агент африканца Дмитрий Селюк отмечал, что его клиентом интересуются сразу несколько турецких коллективов, в том числе стамбульский «Бешикташ».

В июле Каборе присоединился к бело-голубым на правах свободного агента. В разговоре с RT Селюк пояснил, почему выбор футболиста пал на столичную команду, а также подчеркнул значимость данного трансфера для самого «Динамо».

— Остались ли вы довольны трансфером Каборе в «Динамо»?

— Да, это был очень правильный шаг. В «Динамо» он будет лидером, которого команде не хватает, так как в её составе сейчас много молодых игроков. Кроме того, полузащитник укрепит как оборону, так и начало атаки. Безусловно, для успешного выступления нужны и другие футболисты, но этот трансфер показал, что руководство хочет выстроить хороший коллектив, который будет бороться за самые высокие места.

— Много ли предложений поступило Шарлю и почему его выбор остановился именно на «Динамо»?

— Нет смысла говорить о том, что было. В России Каборе провёл уже шесть лет, за которые успел полностью адаптироваться, хорошо узнать чемпионат. Поэтому Европа была более проигрышным вариантом. Стоит отдать должное и «Динамо», вовремя сделавшему ему предложение. Это топ-клуб, который пока находится не на своём месте.

— Почему за Каборе не поборолись другие команды, учитывая, что он мог достаться любой из них бесплатно?

— Мне самому было интересно понаблюдать за тем, как себя поведут разные клубы. Например, Кононов работал с Шарлем в «Краснодаре», но по неизвестной мне причине «Спартак» его не взял. Видимо, их отпугнуло отсутствие необходимости платить за футболиста. Поэтому его получила та команда, которая вовремя осознала его ценность.