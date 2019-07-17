«Динамо» объявило о подписании контракта с экс-игроком «Краснодара» Каборе
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 31-летним хавбеком рассчитано на два года.
Предыдущим клубом Каборе был российский «Краснодар», за который он отыграл четыре года, и покинул команду в качестве свободного агента. В общей сложности в его активе 124 матча за чёрно-зелёных, в которых он забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Сочи» согласовал контракт с экс-футболистом сборной России.