«Очень неудачная игра для Москалёва»: судья матча «Спартак» — «Сочи» временно отстранён от работы в РПЛ

Судья из Воронежа Владимир Москалёв в ближайшее время не будет обслуживать матчи РПЛ. Такое решение принял руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. По его словам, в матче стартового тура нового сезона Премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» рефери допустил целый ряд ошибок. В частности, как считает Егоров, Москалёв должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» в середине первого тайма, но при этом ему не следовало засчитывать гол Самуэля Жиго.

«Дадим Володе время прийти в себя, успокоиться»

Стартовый тур нового сезона РПЛ не обошёлся без крупного судейского скандала. В матче «Спартак» — «Сочи» сразу несколько спорных решений принял рефери из Воронежа Владимир Москалёв. В частности, на 21-й минуте Николай Рассказов в подкате сбил с ног Яна Казаева, который готовился добить мяч в сетку, но арбитр посчитал, что нарушения правил не было.

Немало вопросов вызвал и единственный гол красно-белых, забитый на 93-й минуте. Самуэль Жиго в верховой борьбе явно облокотился на голову Евгения Песегова, после чего отправил снаряд в сетку. Однако Москалёв не задумываясь указал на центр.

В «Сочи» по горячим следам заявили о необходимости как можно скорее ввести в РПЛ систему VAR, а в «Спартаке», в свою очередь, обвинили соперника в затягивании времени и назвали гол Жиго «карой футбольного бога».

Однако в департаменте судейства и инспектирования РФС спустя пару дней после матча признали, что Москалёв отработал не лучшим образом, причём объявил об этом лично глава департамента Александр Егоров.

«Матч получился резонансным, общая оценка — очень и очень неудачная игра для Володи Москалёва. Вопросов по карточкам у нас к нему много. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Можно говорить, что в моменте с голом Жиго была борьба, Самуэль выпрыгнул пораньше, но, по нашему мнению, мяч в ворота «Сочи» нельзя было засчитывать, поскольку было нарушение правил», — приводит слова руководителя отечественного судейства «Чемпионат».

Также, по словам Егорова, в ворота «Спартака» в середине первого тайма однозначно следовало назначить одиннадцатиметровый.

«Для Москалёва это неудачный матч, но в спорте случаются такие ситуации. Футболисты тоже проводят неудачные игры, тренер может выбрать не ту тактику. С Володей мы говорили после игры, мы дадим ему время. На сборах он выглядел хорошо, сдал все тесты. Мы рассчитывали, что он нормально войдёт в сезон. Поэтому дадим Володе время прийти в себя, успокоиться. Всё в жизни бывает», — добавил Егоров.

Таким образом, в ближайшее время Москалёв не будет обслуживать матчи Премьер-лиги. Любопытно, что в прошлом сезоне Владимир отработал сразу на 24 встречах РПЛ и по этому показателю вошёл в первую десятку лиги.

В «Сочи» решение департамента инспектирования и судейства встретили с воодушевлением, но посетовали, что три очка отстранение Москалёва им не вернёт.

«Нужно вводить VAR, чтобы хоть как-то минимизировать ошибки. Хотя практика показывает, что и это не является панацеей. Личных претензий к Москалёву у меня нет, это игра, он находился под давлением. Ошибки совершают и тренеры, и футболисты, и судьи. VAR в РПЛ будет действовать выборочно? На сегодняшний момент просто нет другого выхода, поскольку стадионы к этому не готовы. Хотя, конечно, получится, что условия будут разные. Посмотрим. Наверное, разгорятся очередные скандалы, а может, и не будет ничего», — заявил главный тренер дебютанта РПЛ Александр Точилин.

«Рассчитываем, что со 2-го тура будет использоваться VAR»

Впрочем, вопросы в первом туре вызвало не только решение Москалёва. Достаточно спорный мяч был забит «Локомотивом» в ворота «Рубина». На первый взгляд, о нарушении не могло быть и речи. Алексей Миранчук со штрафного красиво закрутил мяч точно в ближнюю девятку.

Однако согласно вступившим в силу новым правилам при исполнении стандарта футболисты атакующей команды не могут вставать в стенку и в момент удара обязаны находиться как минимум в метре от неё.

В Черкизово игроки «Локо» данное правило, кажется, не соблюли, но судья Михаил Вилков взятие ворот засчитал.

Однако Егоров в данной ситуации, напротив, принял сторону подчинённого и заявил, что тот поступил верно.

«В правилах написано, что перед исполнением штрафного игроки должны стоять в метре от стенки. Могу показать вам скриншоты. Перед исполнением удара игроки действительно находятся в метре. Мы разбирали подобные ситуации на сборах», — объяснил руководитель отечественного судейства.

Помимо этого, Егоров подчеркнул, что решение Вилкова отменить гол попросту не соответствовало бы духу игры.

«Никто бы этого не понял. Изначально игрок стоял в метре от стенки, последовал удар, он сделал движение к стенке, но имел на это право. Формально это нарушение, но никто не будет отменять гол. Мы отправим данный момент в ФИФА и IFAB для консультации. Если бы соперник оттолкнул стенку, нужно было бы вмешаться», — добавил Егоров.

При этом изначально в СМИ появилась информация, что именно на матче в Черкизово впервые в истории РПЛ будет использована система VAR, но в результате она работала лишь в офлайн-режиме и судьи не имели возможности посмотреть повтор.

Впрочем, со 2-го тура нового сезона чемпионата страны ситуация может измениться. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков. Он объяснил задержку с введением новшества необходимостью договориться между собой «всем участникам процесса».

«Мы планировали официально использовать VAR в онлайн-режиме в первом туре на одном-двух матчах. Вместо этого использовали VAR, чтобы наши арбитры имели возможность получения практики, в офлайн-режиме — это произошло вчера. РФС взял на себя ответственность заключения всех необходимых договоров. Думаю, на этой неделе необходимые соглашения будут приняты и подписаны. Сегодня мы планируем отправить заявку в IFAB, чтобы по крайней мере на одном из матчей официально использовать VAR в онлайн-режиме. Рассчитываем, что начиная со второго тура VAR на матчах РПЛ будет использоваться», — объяснил руководитель РФС.