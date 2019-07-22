Лидерство «Урала», гол Соболева через себя и невероятный сейв Акинфеева: чем запомнился второй тур РПЛ

«Урал» в матче с «Ахматом» одержал вторую победу подряд и наряду с «Зенитом» захватил лидерство в турнирной таблице. Автором самого красивого гола прошедшего тура РПЛ стал нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, который отличился ударом через себя. А самый эффектный сейв совершил проявивший чудеса реакции Игорь Акинфеев. RT рассказывает о наиболее интересных событиях выходных в Российской премьер-лиге.

Камбэк «Краснодара» и спорный гол

Второй тур нового сезона РПЛ открылся невероятным камбэком «Краснодара». Южане были близки к тому, чтобы проиграть «Уфе», но сумели переломить ход встречи и вырвали три очка.

А ведь после первого тайма хозяева неожиданно вели — 2:0. Успех команде Вадима Евсеева принесла ставка на контратаки и стандартные положения. Как раз после подачи углового незадолго до перерыва Джемал Табидзе удвоил преимущество «Уфы».

Открыл же счёт красивым дальним ударом в ближний угол Кэтэлин Карп.

Однако «Краснодар» не сдался и в самом начале второго тайма отыграл один мяч. Новичок команды Юнес Намли с близкой дистанции отправил снаряд в сетку. Судья Алексей Еськов сначала отменил взятие ворот из-за офсайда, но, посовещавшись с помощником, принял верное решение и засчитал гол, ведь мяч к марокканцу попал от ноги соперника, а не партнёра.

А сравнял счёт потрясающим дальним выстрелом другой новобранец гостей Тонни де Вильена. При этом в данной ситуации явно не лучшим образом сыграл вратарь «Уфы» Алексей Чернов.

«Краснодар» же на ничейном счёте останавливаться не стал и за три минуты до конца основного времени вырвал победу. Табидзе переправил мяч в собственные ворота после прострела Кристиана Рамиреса.

Пять мячей в Самаре и два гола за три минуты

С аналогичным счётом закончился матч между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» в Самаре. После победы над ЦСКА все ждали от подопечных Миодрага Божовича продолжения удачной серии, но они на этот раз уступили.

Причём в середине первого тайма гостям удалось забить два мяча за три минуты. Сергей Ткачёв сперва замкнул навес Кирилла Комбарова с правого фланга, а затем помог отличиться Эвансу Кангве.

«Крылья» не сдались и перед самым перерывом сократили отставание в счёте до минимума. Александр Соболев в первом туре оформил дубль и обратил на себя внимание футбольной общественности, а на этот раз стал автором невероятно красивого гола через себя.

В начале второго тайма команды совершили ещё один обмен забитыми мячами и на этом остановились. В концовке самарцы перешли на откровенный навал, чтобы уйти от поражения. В чужую штрафную побежал даже Сергей Рыжиков, но это не помогло.

Изящная передача Чалова и техника Влашича

А ЦСКА, который на прошлой неделе неожиданно уступил «Крыльям», удалось реабилитироваться перед болельщиками за ту неудачу. Дома армейцы одержали важную победу над «Оренбургом».

Причём оба гола красно-синих получились красивыми. Сначала Никола Влашич эффектно обыграл сразу двоих оппонентов и нанёс удар бильярдной точности в дальний угол из-за пределов штрафной. А затем, после изящной передачи Фёдора Чалова «черпачком», Рагнар Сигурдссон с лёту отправил мяч под перекладину.

Казалось, сопротивление «Оренбурга» на этом будет сломлено, но гости перед самым перерывом сократили отставание до минимума.

А на 93-й минуте команда Владимира Федотова и вовсе едва не спаслась. После подачи справа Джордже Деспотович в упор бил наверняка, но Игорь Акинфеев каким-то чудом спас ЦСКА. К слову, форвард перед матчем получил от вратаря обещанную в подарок футболку, после чего назвал Игоря «одним из лучших голкиперов в мире».

35 тысяч зрителей на трибунах и спасение «Ростова»

Не менее интересной получилась и центральная игра тура между «Ростовом» и «Спартаком». Соперники продемонстрировали красивый футбол и забили на двоих четыре мяча, чем привели в восторг присутствовавших на стадионе 35 тыс. зрителей.

Причём начали команды без раскачки и сходу создали у ворот друг друга несколько опасных моментов. Но обмен голами состоялся чуть позже — в середине первого тайма соперники отличились дважды за три минуты.

Открыть счёт удалось хозяевам. Подопечные Валерия Карпина провели стремительную контратаку, которая закончилась идеальным прострелом Матиаса Норманна на Хорена Байрамяна. Однако гости ответили уже в следующей атаке — Зелимхан Бакаев заработал пенальти, а Луис Адриано нанёс точный удар с «точки».

Во втором тайме «Спартаку» вновь помог стандарт. После подачи углового Георгий Джикия вывел красно-белых вперёд.

Но на 91-й минуте «Ростову» всё же удалось спастись, причём гол соорудили два экс-футболиста московской команды — Роман Ерёменко и Александр Зуев. Первый выполнил хорошую передачу, а второй замкнул её.

В итоге «Спартак» потерял очки в добавленное арбитром время и уже в шестом матче подряд не смог одержать победу в Ростове-на-Дону.

Разгром «Ахмата» и джокер «Урала»

Воскресную программу тура открыло противостояние «Урала» и «Ахмата» в Екатеринбурге. Обе команды в первом туре одержали победы и были настроены продлить удачные серии.

Но матч закончился неожиданным разгромом гостей. Причём набрать три очка хозяевам не помешало отсутствие получившего травму Эрика Биквалфи, который в прошлом туре оформил дубль.

Первый тайм в целом получился равным, но на второй добавленной минуте Владимиру Ильину удалось с близкого расстояния отправить мяч в сетку. А после перерыва уже вратарь гостей Евгений Городов крайне неудачно отбил снаряд перед собой, а Отман Эль-Кабир удвоил преимущество «Урала».

До крупного же счёт довёл вышедший на замену Юрий Бавин. Примечательно, что воспитанник ЦСКА во втором туре подряд вступает в игру ближе к финальному свистку и забивает едва ли не первым касанием.

Характер «Локо» и ошибка Чорлуки

А «Локомотив», в прошлом туре потерявший очки в матче с «Рубином», одержал крайне непростую победу над «Тамбовом». Казалось, железнодорожники во встрече с дебютантом РПЛ должны спокойно набирать три очка, да ещё и на своём поле, но вместо этого красно-зелёные пропустили уже на шестой минуте.

Соавтором гола стал опытнейший Ведран Чорлука, позволивший обокрасть себя на фланге Хызыру Аппаеву. Последний моментально оценил ситуацию и выполнил идеальный прострел на Михаила Костюкова, который с линии вратарской отправил мяч в ближний угол.

Однако эмоций «Тамбова» хватило лишь на полчаса, после чего футболисты «Локомотива» выстрелили дуплетом. Сначала Антонио Эдер в касание замкнул навес Мацея Рыбуся, а затем Владислав Игнатьев реализовал выход один на один после проникающей передачи Антона Миранчука.

Если первый тайм получился ярким и результативным, то второй — откровенно скучным. Железнодорожники не стремились увеличить преимущество в счёте, а гости не могли взломать оборону соперника.

Таким образом, «Локо» одержал первую победу в новом сезоне, а «Тамбов» и чемпиону, и вице-чемпиону уступил с одинаковым счётом — 1:2.

Невероятная развязка и удаление в первом тайме

Во всех встречах второго тура забивалось минимум два мяча. Исключением стал матч между «Динамо» и «Рубином». В игре, в которой в РПЛ официально дебютировал VAR, до самых последних минут счёт так и не был открыт.

Между тем гости почти час игрового времени провели в меньшинстве после удаления Евгения Башкирова. Первую жёлтую карточку он получил уже на третьей минуте за срыв атаки, а вторую — на 36-й за грубый подкат.

Оставшись в меньшинстве, казанцы оказались в нокдауне и едва не пропустили. Лишь пара невероятных сейвов Юрия Дюпина оставила команду в игре.

Немало моментов «Динамо» имело и во втором тайме — подопечные Дмитрия Хохлова явно не намерены были терять очки во втором матче на новой арене, но их в очередной раз погубила слабая реализация.

А развязка получилась для бело-голубых самой плохой. Уже на третьей добавленной минуте «Рубин» неожиданно убежал в контратаку, и Бека Микелтадзе с передачи Павла Могилевца забил победный мяч.

Любопытно, что во втором туре подряд в составе казанцев забивает вышедший на замену грузинский футболист. В матче с «Локо» отличиться удалось Хвиче Кварацхелии, который и на этот раз поучаствовал в голевой атаке.

Тяжёлое начало для чемпиона и пенальти для Азмуна

Завершился же тур победой действующего чемпиона «Зенита» в Сочи. Впрочем, новичок устроил маститому сопернику достаточно жаркий приём. Во-первых, на трибунах стадиона в Адлере собралось 35 тыс. зрителей, а во-вторых, первые 15 минут хозяева не выпускали оппонента со своей половины поля.

Однако затем питерцы перехватили инициативу и в середине первого тайма открыли счёт. Сердар Азмун убежал от Ивана Миладиновича, обыграл Николая Заболотного и заставил всё того же Миладиновича нарушить правила. Судья Алексей Матюнин на «точку» указал незамедлительно, но удалять серба не стал, что не встретило понимания со стороны Сергея Семака. Пенальти же уверенно реализовал сам Азмун.

После перерыва «Сочи» на какой-то период завладел инициативой, но атакам новичка РПЛ явно не хватало изысканности — зачастую они завершались подачами с флангов, с которыми легко справлялись Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович.

«Зенит» же отвечал куда более опасными контрвыпадами. В нескольких эпизодах только мастерство Заболотного спасало хозяев от второго гола.

Однако за несколько минут до финального свистка питерцы всё же увеличили преимущество в счёте. Магомед Оздоев после скидки вышедшего на замену Артёма Дзюбы спокойно отправил мяч в створ.