«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче второго тура РПЛ

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Тульский «Арсенал» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче второго тура РПЛ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Самара Арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Арсенала» забили Сергей Ткачёв, Эванс Кангва и Александру Тудорие. «Крылья Советов» ответили голами Алесандра Соболева и Тараса Бурлака.

В третьем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Уфой», а «Арсенал» на своём поле примет «Ростов». Матчи пройдут 27 и 28 июля соответственно.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» во втором туре РПЛ.

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