«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» во втором туре РПЛ

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В рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Уфы» на родном стадионе уступили «Краснодару».
«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» во втором туре РПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счётом 2:3.

Голы в составе хозяев на счету Кэтэлина Карпа и Джемала Табидзе. Оба мяча были забиты в первом тайме. Во второй половине «Краснодар» ответил точными ударами Юнеса Намли и Тонни де Вилены, который забил свой первый гол после перехода в российский клуб. Решающим мячом в поединке оказался автогол игрока «Уфы» Джемала Табидзе на 88-й минуте матча.

Ранее были названы главные интриги второго тура РПЛ.

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