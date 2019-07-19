«Этот поступок вас не красит»: «Ростов» и «Арсенал» поссорились из-за перешедшего в «Спартак» Мирзова

«Ростов» выпустил пресс-релиз из-за противоправных действий своего бывшего футболиста Резиуана Мирзова и «Арсенала». В клубе заявили, что полузащитник не имел права вести переговоры с туляками и оставили за собой право обратиться в РФС. Ранее спортивный директор «канониров» Андрей Рудаков признался, что с игроком уже практически удалось договориться о подписании контракта, но в последний момент он решил перейти в «Спартак».

«Мирзов сам хотел продолжить карьеру в «Арсенале»

Переход Резиуана Мирзова из «Ростова» в «Спартак» не только стал одним из главных трансферных событий страны последних дней, но и неожиданно поссорил «Ростов» и «Арсенал».

Прошлый сезон техничный полузащитник провёл на правах аренды в Туле и стал одним из главных действующих лиц команды, которая впервые в своей истории пробилась в еврокубки.

Неудивительно, что «канониры» прикладывали все усилия для того, чтобы подписать с игроком полноценный контракт, о чём после перехода Мирзова в «Спартак» и рассказал спортивный директор клуба Андрей Рудаков.

По его словам, футболист уже практически договорился обо всём с «Арсеналом», но в последний момент решил отправиться в Москву к своему бывшему тренеру Олегу Кононову, который начало прошлого сезона также провёл в Туле.

«В межсезонье футболист сам высказывал заинтересованность в том, чтобы продолжить карьеру в «Арсенале»: чуть ли не каждый день звонил партнёрам по команде, главному тренеру. Наш клуб тоже был готов продолжить работу с Резиуаном. Обо всём договорились. Однако несколько дней назад он резко изменил позицию. Это его жизнь, его право и его выбор. Мы же в своей трансферной политике всегда исходим из желания футболиста выступать за «Арсенал» и приносить пользу команде. Кроме того, не имеем ни возможностей, ни намерения участвовать в гонке зарплат и стоимости игроков. Поэтому здесь наши пути с Резиуаном расходятся, желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — рассказал Рудаков «Чемпионату».

«Ростов» оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС»

Однако в «Ростове» слова спортивного директора «Арсенала» вызвали негодование. На следующий день на официальном сайте клуба появилось заявление по сложившейся ситуации. В нём говорилось о том, что туляки, ведя переговоры за спиной у жёлто-синих, фактически допустили грубейшее нарушение футбольного законодательства, поскольку футболист может вступать в переговоры с другими командами только с разрешения своего нынешнего клуба.

«Мы напоминаем господину Рудакову, который, к слову, в своем интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьёзные санкции. На момент переговоров между Мирзовым и «Арсеналом» у данного игрока был действующий контракт с «Ростовом», — говорится на официальном сайте южан.

При этом в заявлении подчёркивается, что «Ростов» не давал «Арсеналу» разрешение на ведение переговоров с Мирзовым.

«В связи с этим ФК «Ростов» оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав (пункт 1.2. статья 17 Регламента РФС по статусам переходов — клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом. Этот поступок не красит «Арсенал» и Резиуана Мирзова», — отмечается в тексте.

Согласно действующим правилам футболист может начинать переговоры с другими клубами за полгода до истечения срока действующего контракта, тогда как договор Мирзова с «Ростовом» действовал ещё почти год — до 30 июня 2020-го, соответственно такого права Мирзов не имел.

«Купили на рубль пятаков»

Футболистом «Спартака» Резиуан стал в четверг, хотя слухи об этом переходе ходили с начала лета. Сообщается, что в трансфере был заинтересован лично Кононов, который работал с Мирзовым в «Арсенале». Тем более, в Туле у него играл и арендованный у «Спартака» Зелимхан Бакаев.

По информации авторитетного портала Transfermakt, красно-белые заплатили за игрока € 4 млн. Сам футболист заявил, что горд попасть в такую команду как «Спартак».

«Я, честно говоря, стремился и делал всё для этого. Судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России. Буду стараться делать всё от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, где буду играть, поэтому ответственность будет выше», — приводит слова Мирзова пресс-служба «Спартака».

Однако далеко не все болельщики столичного коллектива встретили новость о переходе Резиуана с оптимизмом. Некоторые из них подчёркивали, что он попросту не соответствует уровню топ-клуба и не сумеет заиграть в «Спартаке». Также отмечалось, что Мирзову было комфортно играть в «Арсенале», который действовал на контратаках и зачастую получал немало свободного пространства на чужой половине поля. Красно-белые же в РПЛ вынуждены, как правило, взламывать насыщенную оборону соперников.

Вспоминали и об излишней любви Резиуана к дриблингу, о желании обыграть двух-трёх соперников перед тем, как сделать передачу на партнёра.

Критически встретил трансфер Мирзова в «Спартак» и известный журналист Василий Уткин. Чтобы охарактеризовать его, он прибег к народной пословице.

« Свободного де-факто, не слишком дорогого, статусного, в расцвете сил игрока не хочет «Зенит». Не хочет ЦСКА. Не хочет даже «Рубин», хотя ситуация прямо для «Рубина» — перехватить Мирзова на вырост. «Рубин» ищет игроков близкой зоны действия: Сутормин, Кварацхелия, но Мирзов не нужен. Сдаётся мне, «Спартак» снова купил на рубль пятаков», — написал Уткин в соцсетях.

В прошлом сезоне полузащитник провёл 32 матча во всех турнирах в составе «Арсенала» и «Ростова» и забил восемь мячей, а также отдал одну результативную передачу. В мае Резиуан впервые в карьере получил вызов в сборную России, но в её составе так и не дебютировал, блеснув лишь в контрольной встрече с «Чертаново» после выхода на замену.