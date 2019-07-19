В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым. ФК напомнил, что другим клубам запрещено вступать в переговоры с футболистами, принадлежащими другим командам, без разрешения их работодателей.

«Клуб ознакомился с интервью спортивного директора ФК «Арсенал» Тула Андрея Рудакова. Оно вызвало у нас недоумение, так как в нём функционер говорит о том, что Мирзов выбрал «Спартак», а не «Арсенал», несмотря на договорённость между тульским клубом и самим игроком. Мы напоминаем господину Рудакову, который в своём интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать в переговоры с игроками без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьёзные санкции. На момент переговоров между Мирзовым и «Арсеналом» у данного футболиста был действующий контракт с «Ростовом». При этом «Ростов» не давал согласия «Арсеналу» на проведение переговоров с Мирзовым. В связи с этим, ФК «Ростов» оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав», — гласит заявление пресс-службы клуба.

В прошлом сезоне Резиуан Мирзов играл в тульском «Арсенале» на правах аренды. 18 июля футболист перешёл в московский «Спартак».

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