Уткин раскритиковал трансфер Мирзова в «Спартак»

Известный футбольный журналист и блогер Василий Уткин считает, что новичком «Спартака» Резиуаном Мирзовым не интересовались другие клубы.

«Игрок ничей настолько, насколько это возможно. Не нужен и не собирался играть за клуб, которому принадлежит, и в прошлом году не играл. Свободного де-факто, не слишком дорогого, статусного, в расцвете сил игрока не хочет «Зенит». Не хочет ЦСКА. Не хочет даже «Рубин», хотя ситуация прямо для «Рубина» — перехватить Мирзова на вырост. «Рубин» ищет игроков близкой зоны действия: Сутормин, Кварацхелия, но Мирзов не нужен. Сдаётся мне, «Спартак» снова купил на рубль пятаков», — написал Уткин в Telegram.

Резиуан Мирзов переходил в «Спартак» из «Ростова», однако прошлый сезон провёл в аренде в тульском «Арсенале».

Ранее Цорн заявил, что Мирзов добавит разнообразия атакующей игре «Спартака».