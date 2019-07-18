Цорн считает, что Мирзов добавит разнообразия атакующей игре «Спартака»

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал об ожиданиях от новичка команды Резиуана Мирзова.
Цорн считает, что Мирзов добавит разнообразия атакующей игре «Спартака»
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«В лице Резиуана Мирзова «Спартак» получил скоростного атакующего флангового полузащитника, который обладает незаурядной техникой и поставленным ударом. Мирзов приходит в команду в качестве кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле. С его возможностями хорошо ознакомлен главный тренер клуба. Для нас очевидно, что Резиуан укрепит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи атакующей игре «Спартака», — цитирует Цорна пресс-служба красно-белых в Telegram.

Резиуан Мирзов перешёл в московский «Спартак» из «Ростова». В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за тульский «Арсенал».

Ранее «Спартак» объявил о трансфере Мирзова.

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