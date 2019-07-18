Цорн считает, что Мирзов добавит разнообразия атакующей игре «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал об ожиданиях от новичка команды Резиуана Мирзова.

«В лице Резиуана Мирзова «Спартак» получил скоростного атакующего флангового полузащитника, который обладает незаурядной техникой и поставленным ударом. Мирзов приходит в команду в качестве кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле. С его возможностями хорошо ознакомлен главный тренер клуба. Для нас очевидно, что Резиуан укрепит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи атакующей игре «Спартака», — цитирует Цорна пресс-служба красно-белых в Telegram.

Резиуан Мирзов перешёл в московский «Спартак» из «Ростова». В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за тульский «Арсенал».

Ранее «Спартак» объявил о трансфере Мирзова.