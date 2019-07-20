ЦСКА обыграл «Оренбург» во втором туре РПЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА обыграл «Оренбург» во втором туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу ЦСКА принесли голы Николы Влашича и Арнора Сигурдссона, забивших на 30-й и 38-й минутах соответственно.

В составе «Оренбурга» на 40-й минуте отличился Никита Маляров.

В третьем туре ЦСКА на своём поле примет московский «Локомотив», а «Оренбург» примет петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче второго тура РПЛ.

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