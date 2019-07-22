Шаронов без Metallica, лицензия Мусаева, ночной эфир Григоряна: о чём говорили после второго тура РПЛ

Второй тур РПЛ ознаменовался сразу несколькими яркими событиями. У экспертов и болельщиков вновь возникли вопросы к судейскому корпусу, а система VAR не уберегла арбитров от ошибок во встрече «Динамо» и «Рубина». Кроме того, по ходу турнира в центре обсуждений оказались тренеры «Краснодара» и «Тамбова». РФС напомнил Мураду Мусаеву о необходимости получить лицензию, а Александр Григорян провёл ночь накануне встречи с «Локомотивом», общаясь со зрителями в прямом эфире. Их коллега, наставник «Рубина» Роман Шаронов, признался, что из-за матча с «Динамо» пропустил концерт любимой рок-группы.

Новые технологии — старые проблемы

Матч «Динамо» — «Рубин» в рамках второго тура РПЛ стал первым в истории российского первенства, в ходе которого арбитрам помогала система VAR. Однако, несмотря на новые технологии, команды и болельщики вновь столкнулись с хорошо знакомыми проблемами.

Так, на 36-й минуте встречи главный арбитр встречи Виталий Мешков показал вторую жёлтую карточку полузащитнику казанцев Евгению Башкирову и удалил его с поля. Примечательно, что Мешков действовал уверенно, однако на повторе фол игрока «Рубина» выглядит спорным. Об этом после матча заявляли и главный тренер «Химок» Андрей Талалев, и экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев.

Примечательно, что в роли видео-ассистентов Мешкова выступали Василий Казарцев и Михаил Вилков, который туром ранее ошибочно засчитал гол «Рубина» в ворота «Локомотива».

Сразу после удаления Башкирова официальные сети казанского клуба высмеяли новую систему, сравнив её со старым телевизором. Однако позже в РПЛ напомнили, что VAR не меняет решения судей, связанных с вынесением или невынесением первой и второй жёлтых карточек, а также назначением или неназначением штрафных, свободных и угловых ударов.

Музыкальные пристрастия Шаронова

Несмотря на удаление Башкирова, «Рубин» смог продемонстрировать характер и волю к победе. Подопечные Романа Шаронова оформили победу над «Динамо» на последних секундах встречи.

Сам 42-летний преемник Курбана Бердыева успех своей команды оценил настолько высоко, что сравнил эмоции от триумфа с ощущениями от выступления американской рок-группы «Металлика».

Уже после матча, поздравляя игроков с победой, специалист признался, что мечтал попасть на концерт любимого коллектива и даже заблаговременно приобрёл билет в «Лужники».

«Сегодня 21-е число. В «Лужниках» играет легендарная группа Metallica. У меня был билет на этот концерт, но я не попал. Однако то, что я испытал, было круче. Спасибо!» — обратился к команде Шаронов.

Испорченное прощание Гацкана

Самый скандальный матч тура состоялся в Ростове. Визит столичного «Спартака» ознаменовался не только беспорядками в подтрибунном помещении, но и породил очередную волну рассуждений о слишком лояльном отношении судей к игрокам красно-белых.

Из-за жалоб в РФС на работу арбитра Кирилла Левникова и разбирательств между ростовской полицией, РПЛ и «Спартаком» в тени осталось знаковое для донского клуба событие — капитан ростовчан Александр Гацкан завершил своё выступление за клуб.

Молдавский полузащитник появился на поле на 84-й минуте встречи, а после финального свистка провёл символическую церемонию прощания с болельщиками. Хавбек совершил круг почёта по полю, после чего оказался в объятиях донских фанатов. Исполнив несколько кричалок, Гацкан покинул «Ростов Арену».

Хавбек выступал за южан с 2008 года. За это время он провёл в составе клуба 314 матчей и забил 24 мяча. В сезоне-2013/14 Гацкан помог своей команде выиграть Кубок России, а спустя два года стал серебряным призёром чемпионата России.

После прощания с болельщиками и командой полузащитник поделился своими чувствами с журналистами.

Гацкан: не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»



Подробнее: https://t.co/UXbIipiyOrpic.twitter.com/WOkLs53F7b — Football Club Rostov (@rostovfc) 20 июля 2019 г.

«Сейчас только позитивные эмоции. Спасибо огромное болельщикам, руководству. Я всегда был рад играть за эту команду, отдал ей 11 лет. Но жизнь продолжается, идём вперёд и надеемся, что дальше буду в футболе. Конечно, грустинка в голосе есть. Что касается продолжения карьеры, официально ничего нет. На следующей неделе что-то будет, наверное», — цитирует Гацкана сайт клуба.

Ложная тревога

Ещё один матч второго тура РПЛ чуть было не завершился скандалом и последующими наказаниями. Споры и разночтения в регламенте возникли из-за нахождения на бровке главного наставника «Краснодара» Мурада Мусаева.

Ранее 35-летний специалист был отстранён УЕФА от управления командой на скамейке запасных. У тренера нет соответствующей категории — Мусаев до сих пор не получил и даже не начал обучения на категорию PRO, что, согласно регламенту европейской ассоциации, не позволяет ему занимать должность главного тренера.

Ко второму туру нового сезона на этот факт обратили внимание и в РФС. По итогам матча с «Уфой» руководитель комиссии по лицензированию клубов Александр Зорков заявил, что футбольный союз намерен применить против тренера санкции.

«В решении УЕФА уже всё сказано. Мусаеву нельзя руководить командой. Везде одинаковые условия. Правила для всех одни и те же», — цитирует функционера «Спорт-экспресс».

Однако несколько позже в РФС решение и тональность сменили.

«Мусаев имеет категорию А и юридически является помощником главного тренера. В качестве ассистента находится на скамейке он может. Нарушений нет», — пояснили в футбольном ведомстве.

Универсальный Григорян

Ещё одним тренером, обратившим на себя пристальное внимание журналистов и болельщиков, стал эпатажный наставник «Тамбова» Александр Григорян.

Специалист, прибывший со своей командой в столицу на поединок с «Локомотивом», использовал пребывание в Москве с пользой. Накануне встречи в Черкизово тренер прибыл в студию «Матч ТВ» и выступил в качестве приглашённого эксперта в прямом эфире, посвящённом предстоящему второму игровому дню тура.

Примечательно, что программа с участием Григоряна завершилась далеко за полночь, а само решение действующего тренера отлучится от команды в столь поздний час вызвало спорные дискуссии среди его коллег.

К примеру, президент «Алании» и экс-вратарь сборной России Владимир Габулов осудил поступок Григоряна и подчеркнул, что в его клубе подобные нарушения внутреннего режима исключены.

«На мой взгляд, это не совсем правильное и корректное поведение главного тренера. В нашем клубе такого точно не допустят. Тренер должен концентрироваться на игре, на оборонительных действиях своей команды и внимательно следить за концентрацией своих футболистов перед важной игрой», — заявил Габулов в эфире «Матч ТВ».

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Григоряна. Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк заявил, что не видит в поведении коллеги ничего предосудительного.

«Ситуация лишком раздута. Он взрослый человек и вправе сам выбирать, что и когда делает. Каждый тренер решает по-своему, нужно лишь обговаривать подобное с руководством клуба», — отметил специалист.

К слову, «Тамбов» Григоряна всё же уступил «Локомотиву». После игры общаясь с журналистами, тренер подчеркнул, что не исключает, что рано или поздно вновь сменит тренерское поприще на телевизионную студию.