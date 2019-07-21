Четыре гола, прощание с Гацканом и спасение на 91-й минуте: как «Спартак» упустил победу над «Ростовом» в РПЛ

«Спартак» в матче 2-го тура РПЛ не сумел на выезде обыграть «Ростов». Подопечным Валерия Карпина удалось спастись в добавленное арбитром время после выхода на поле Александра Гацкана, для которого эта встреча стала последней за жёлто-синих. Красно-белым же вновь удалось забить после подачи углового.

Отсутствие Мирзова в заявке и дебют Понсе в старте

«Спартак» приехал в Ростов-на-Дону после крайне неоднозначного матча с «Сочи». Тогда красно-белые забили единственный и победный мяч на 93-й минуте, а судья Владимир Москалёв принял сразу несколько спорных решений в пользу столичной команды. Неудивительно, что после игры подопечных Олега Кононова раскритиковали даже собственные болельщики, а Москалёв был временно отстранён от работы в РПЛ.

Впрочем, в преддверии встречи с «Ростовом» «Спартак» получил долгожданное усиление в виде Резиуана Мирзова. Полузащитник подписал с клубом трёхлетний контракт. При этом дебютировать футболисту предстояло как раз в матче с бывшим клубом, откуда игрок уехал не без скандала.

В «Арсенале» признались, что вели переговоры с Мирзовым, а в «Ростове» в ответ заявили, что туляки не имели права этого делать и не получали разрешения на подобные действия.

Однако встреча Резиуана с бывшей командой не состоялась. Новичок даже не попал в запас, а на левый фланг атаки отправился другой новобранец, Эсекьель Понсе. Всего по сравнению с матчем с «Сочи» Кононов сделал три перестановки. Помимо рокировки Понсе с Александром Ломовицким, Андрей Ещенко заменил Николая Рассказова, а Аяз Гулиев — Жано Ананидзе.

Не менее важным событием стали проводы Александра Гацкана. На неделе на официальном сайте клуба появилась информация, что матч со «Спартаком» станет для молдаванина последним. Полузащитник провёл в «Ростове» долгие 11 лет.

Впрочем, места в стартовом составе на ответственную игру ему ожидаемо не нашлось. Карпин решил не менять победный ростер и выпустил на поле всех тех футболистов, которые обыгрывали «Оренбург».

Два гола за три минуты

Игра с первых же минут пошла на самых высоких для РПЛ скоростях и захватила всё внимание многочисленных болельщиков. Футболисты действовали с большим желанием и при необходимости шли в жёсткие стыки. Так, уже на первых минутах травмы едва не получили Фернандо и Матиас Норманн. Если в их случае всё обошлось, то Андрея Ещенко пришлось менять из-за травмы уже на 16-й минуте.

Первый же опасный момент создал Алексей Ионов. После прострела Эльдора Шомуродова нападающий немного не успел к мячу на дальней штанге и не сумел перевести его в створ с пары метров.

В ответ Понсе практически с нулевого угла сумел протолкнуть мяч мимо Сергея Песьякова, но и в этой ситуации снаряд прошёл мимо створа. А в середине тайма отличный момент упустил Самуэль Жиго. Центральный защитник неожиданно пришёл в чужую штрафную, обыграл оппонента и пробил в дальний угол — хозяев спасла штанга.

Буквально через пару минут «Ростов» открыл счёт. Команда убежала в очередную быструю контратаку, а проведший великолепный матч Норманн выполнил идеальный прострел на Хорена Байрамяна, которому оставалось лишь не промахнуться.

Однако ответ «Спартака» оказался молниеносным. Уже в следующей атаке Зелимхан Бакаев ворвался в штрафную и вынудил Евгения Чернова нарушить на себе правила. Пенальти идеально реализовал Луис Адриано.

К слову Бакаев был в составе красно-белых одним из лучших. Мяч регулярно гостил у него на правом фланге, и Зелимхан распоряжался им мастерски. Он и снабжал партнёров тонкими передачами, и шёл в обводку в нужный момент, что позволило команде заработать 11-метровый.

В целом «Спартак» в первом тайме был активнее и играл значительно лучше, чем в матче с «Сочи». Подопечные Кононова проводили скоростные атаки через фланги и плели красивые комбинации у чужой штрафной. «Ростов» же чаще отвечал быстрыми контрвыпадами.

Удачная замена Карпина и гол «Спартака» с углового

Второй тайм получился не таким динамичным, как первый, поскольку плотность на поле ещё больше возросла, и футболисты не оставляли друг другу ни метра свободного пространства. В надежде укрепить игру в атаке Кононов отправил вперёд Понсе, а Луиса Адриано передвинул на левый фланг.

Однако успеха это не принесло. Новичок провёл не слишком удачную игру и был практически незаметен. А в середине тайма тренерский штаб поменял его на Георгия Мелкадзе.

Карпин же выполнил во многом пророческую рокировку и вместо автора первого гола Байрамяна выпустил Александр Зуева, который начинал свою карьеру в «Спартаке» и был максимально настроен на игру с бывшей командой.

Но на 66-й минуте «Ростов» оказался в положении отыгрывающихся. Красно-белые во втором матче подряд результативно исполнили корнер. После подачи от правого угла Георгий Джикия продавил Евгения Чернова и головой точно пробил в дальний угол.

Теперь уже жёлто-синим нужно было идти вперёд, но поначалу казалось, что хозяева к этому просто не готовы. Время уходило, а опасных моментов у ворот Александра Максименко не возникало.

Тем не менее Карпин пошёл ва-банк и выпустил вместо подуставшего Ивелина Попова 193-сантиметрового новичка Александра Саплинова. И этот ход себя полностью оправдал: «Ростов» прижал соперника к воротам, да и красно-белых силы оставили.

А в самой концовке Карпин под овации трибун всё же бросил в бой Гацкана. И в результате именно после выхода капитана хозяевам удалось спастись. На первой добавленной минуте Шомуродов подхватил мяч возле чужой штрафной и покатил его налево, к Ерёменко. Рассказов в подкате прервать передачу не сумел, и Роман выполнил идеальный прострел на дальнюю штангу, который замкнул именно Зуев. Так фортуна отплатила «Спартаку» за матч с «Сочи». Если там красно-белые забили решающий мяч в дополнительное время, то на этот раз упустили победу.

Таким образом, команды разошлись ничьей, которая вряд ли устроила оба коллектива. Однако «Спартак» продлил безвыигрышную серию в Ростове-на-Дону до шести матчей. В последний раз столичная команда выигрывала здесь ещё в 2013-м, когда её тренером был Карпин.