«Ростов» объявил об уходе футболиста Гацкана

Российский футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе из команды молдавского полузащитника Александра Гацкана.

Как сообщает пресс-служба клуба, действующее соглашение с 35-летним хавбеком было расторгнуто по согласию сторон.

Отмечается, что Гацкан проведёт в составе Ростова ещё один матч — в рамках второго тура Российской премьер-лиги со «Спартаком», который состоится 20 июля.

Гацкан выступал в составе «Ростова» с 2008 года. В его активе 24 гола и 26 голевых передач в 314 матчах за клуб, с которым он завоевал Кубок России, а также стал серебряным призёром РПЛ.

В июне 2019 года Гацкан продлил контракт с «Ростовом» ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что «Сочи» интересуется футболистом «Ростова» Гацканом.