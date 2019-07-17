«Ростов» объявил об уходе футболиста Гацкана

Короткая ссылка
Российский футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе из команды молдавского полузащитника Александра Гацкана.
«Ростов» объявил об уходе футболиста Гацкана
  • @rostovfc
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, действующее соглашение с 35-летним хавбеком было расторгнуто по согласию сторон.

Отмечается, что Гацкан проведёт в составе Ростова ещё один матч — в рамках второго тура Российской премьер-лиги со «Спартаком», который состоится 20 июля.

Гацкан выступал в составе «Ростова» с 2008 года. В его активе 24 гола и 26 голевых передач в 314 матчах за клуб, с которым он завоевал Кубок России, а также стал серебряным призёром РПЛ.

В июне 2019 года Гацкан продлил контракт с «Ростовом» ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что «Сочи» интересуется футболистом «Ростова» Гацканом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить