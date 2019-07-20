Гол Зуева помог «Ростову» сыграть вничью со «Спартаком»

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Во втором туре Российской премьер-лиги «Ростов» сыграл вничью с московским «Спартаком».

Встреча, проходившая на «Ростов Арене», завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме матча счёт открыл футболист «Ростова» Хорен Байрамян, однако «Спартак» уже через несколько минут заработал право на пенальти, который реализовал Луис Адриано.

Во втором тайме гости вышли вперёд благодаря точному удару Георгия Джикии, однако в компенсированное время Александр Зуев с передачи Романа Ерёменко восстановил равновесие во встрече и установил итоговый результат поединка — 2:2.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал трансфер футболиста «Марселя».

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