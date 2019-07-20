СМИ: «Спартак» согласовал трансфер футболиста «Марселя»

Московский футбольный клуб «Спартак» достиг договорённости по трансферу нападающего французского «Марселя» Клинтона Н'Жье.

Как сообщает Total Football, клубы уже согласовали условия трансфера 25-летнего камерунца, переход которого обойдётся «Спартаку» в €6 млн.

Н'Жье перешёл в «Марсель» летом 2016 года из лондонского «Тоттенхэм Хотспур». В прошлом сезоне Н'Жье сыграл в 21 матче за «Марсель» и записал в свой актив три гола и две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Рубин» арендовал футболиста «Ростова» и сборной Исландии Кьяртанссона.