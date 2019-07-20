«Рубин» арендовал футболиста «Ростова» и сборной Исландии Кьяртанссона

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Нападающий «Ростова» и сборной Исландии по футболу Видар Кьяртанссон перешёл на правах аренды в казанский «Рубин».
«Рубин» арендовал футболиста «Ростова» и сборной Исландии Кьяртанссона
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Отмечается, что игрок будет арендован до конца сезона и будет выступать за казанцев под восьмым номером.

Кьяртанссон стал футболистом «Ростова» в прошлом году. В первой половине сезона он сыграл 11 матчей в составе жёлто-синих и забил два мяча, а в марте ушёл в аренду в шведский «Хаммарбю».

Ранее сообщалось, что футболист «Ростова» Гацкан подпишет контракт с «Крыльями Советов».

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