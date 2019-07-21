Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
  • РИА Новости

«Сразу хочу извиниться перед болельщиками за такую игру. Тяжело комментировать. Если «Динамо» не использует моменты, то это не невезение, а мастерство пока не на том уровне. Когда футболист не попадает по воротам — это невезение? Я сомневаюсь. Разговор в раздевалке был жёстким, рассказывать не буду», — приводит слова Хохлова РИА Новости.

«Динамо» на своём поле, играя в большинстве с 36-й минуты, потерпело поражение от «Рубина» со счётом 0:1, пропустив решающий мяч в компенсированное арбитром время.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что игра «Локомотива» с «Рубином» ему понравилась больше, чем с «Тамбовом».

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