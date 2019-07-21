Сёмин заявил, что игра «Локомотива» с «Рубином» ему понравилась больше, чем с «Тамбовом»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу команды над «Тамбовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин заявил, что игра «Локомотива» с «Рубином» ему понравилась больше, чем с «Тамбовом»
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«Первый матч — с «Рубином» — понравился, хотя в обороне было больше ошибок, чем я думал. Но игра была достаточно хорошей оба тайма. Сегодня, наоборот, в первом тайме додавили, и если бы не это, во втором нам было бы сложно», — приводит слова Сёмина ТАСС.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» со счётом 2:1, пропустив мяч уже на шестой минуте.

Ранее Маринато Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак».

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