Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»

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Голкипер московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме прокомментировал слухи о его переговорах со столичным «Спартаком».
Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»
  • Reuters

«У меня были долгие переговоры с «Локомотивом», но я всегда был уверен в том, что в конце концов всё будет успешно. Слухи об интересе «Спартака» и «Зенита»? Я был очень удивлён из-за того, что много писали про меня. Было много неправды, но это работа журналистов. Был ли я близок к переходу в «Спартак»? Нет, не был», — приводит слова Гилерме ТАСС.

Гилерме играет за «Локомотив» с 2007 года. 19 июля 33-летний голкипер подписал новый контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что Сёмин доволен продлением контракта с Гилерме.

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