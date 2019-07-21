Гилерме заявил, что не был близок к переходу в «Спартак»

Голкипер московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме прокомментировал слухи о его переговорах со столичным «Спартаком».

«У меня были долгие переговоры с «Локомотивом», но я всегда был уверен в том, что в конце концов всё будет успешно. Слухи об интересе «Спартака» и «Зенита»? Я был очень удивлён из-за того, что много писали про меня. Было много неправды, но это работа журналистов. Был ли я близок к переходу в «Спартак»? Нет, не был», — приводит слова Гилерме ТАСС.

Гилерме играет за «Локомотив» с 2007 года. 19 июля 33-летний голкипер подписал новый контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что Сёмин доволен продлением контракта с Гилерме.