Сёмин доволен продлением контракта с Гилерме

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал продление контракта с основным вратарём команды Гилерме.

«Я очень рад, что мы продлили с Гилерме контракт. Это очень важная фигура для нашего клуба, определённая стабильность. Потому это правильно. Даже несмотря на то, что ему 33 года, контракт на три сезона — замечательное решение. Он в отличных вратарских кондициях», — цитирует Сёмина Sport24.

Также главный тренер «Локомотива» исключил возможность ухода вратаря сборной России из «Локомотива».

Ранее Гилерме подписал новый контракт с «Локомотивом».