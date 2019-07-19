Сёмин доволен продлением контракта с Гилерме

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал продление контракта с основным вратарём команды Гилерме.
Сёмин доволен продлением контракта с Гилерме
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Я очень рад, что мы продлили с Гилерме контракт. Это очень важная фигура для нашего клуба, определённая стабильность. Потому это правильно. Даже несмотря на то, что ему 33 года, контракт на три сезона — замечательное решение. Он в отличных вратарских кондициях», — цитирует Сёмина Sport24.

Также главный тренер «Локомотива» исключил возможность ухода вратаря сборной России из «Локомотива».

Ранее Гилерме подписал новый контракт с «Локомотивом».

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