Гилерме подписал новый контракт с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Вратарь сборной России и московского «Локомотива» Гилерме подписал с клубом новый контракт.
Гилерме подписал новый контракт с «Локомотивом»
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт «Локомотива», клуб подписал новое соглашение с основным вратарём команды — Гилерме. 33-летний страж ворот заключил договор на три года.

«Переговоры были непростыми, я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я 12 лет в клубе. Плюс эти три — получается целых 15. Считайте, вся моя жизнь. У нас очень сильная команда и сплочённый коллектив. Счастлив, что остаюсь частью «Локо». Надеюсь, впереди нас ждёт ещё много трофеев!» — цитирует вратаря клубная пресс-служба.

Ранее агент Фернандеша заявил об отсутствии диалога с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить