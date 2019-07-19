Гилерме подписал новый контракт с «Локомотивом»

Вратарь сборной России и московского «Локомотива» Гилерме подписал с клубом новый контракт.

Как сообщает официальный сайт «Локомотива», клуб подписал новое соглашение с основным вратарём команды — Гилерме. 33-летний страж ворот заключил договор на три года.

«Переговоры были непростыми, я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я 12 лет в клубе. Плюс эти три — получается целых 15. Считайте, вся моя жизнь. У нас очень сильная команда и сплочённый коллектив. Счастлив, что остаюсь частью «Локо». Надеюсь, впереди нас ждёт ещё много трофеев!» — цитирует вратаря клубная пресс-служба.

Ранее агент Фернандеша заявил об отсутствии диалога с «Локомотивом».