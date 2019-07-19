Агент Фернандеша заявил об отсутствии диалога с «Локомотивом»

Представитель португальского футболиста Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза заявил, что московский «Локомотив» не делал его клиенту предложения о продлении контракта.

«Вопрос о будущем Фернандеша в «Локомотиве» не тронулся с места. «Локомотив» до сих пор не сделал предложения о продлении контракта. Наверное, из-за проблем, которые они должны решить сначала. Видимо, финансовых», — цитирует Барбозу Sport24.

Контракт 33-летнего Фернандеша с «Локомотивом» завершился по окончании сезона-2018/19. В прошлом чемпионате португалец провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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