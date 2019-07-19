Агент Фернандеша заявил об отсутствии диалога с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Представитель португальского футболиста Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза заявил, что московский «Локомотив» не делал его клиенту предложения о продлении контракта.
Агент Фернандеша заявил об отсутствии диалога с «Локомотивом»
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Вопрос о будущем Фернандеша в «Локомотиве» не тронулся с места. «Локомотив» до сих пор не сделал предложения о продлении контракта. Наверное, из-за проблем, которые они должны решить сначала. Видимо, финансовых», — цитирует Барбозу Sport24.

Контракт 33-летнего Фернандеша с «Локомотивом» завершился по окончании сезона-2018/19. В прошлом чемпионате португалец провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Ранее Сёмин отказался комментировать возможность трансфера Шюррле в «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить