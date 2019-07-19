Сёмин отказался комментировать возможность трансфера Шюррле в «Локомотив»

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отказался комментировать возможность перехода в команду полузащитника сборной Германии Андре Шюррле.
Сёмин отказался комментировать возможность трансфера Шюррле в «Локомотив»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Когда я увижу футболиста на тренировке, только тогда я смогу что-то сказать. Сейчас ходит много информации. Посчитайте, сколько игроков с нового года нам сватают. Мне что, всё это комментировать? Это пустое дело», — цитирует тренера Sport24.

В прошлом сезоне, выступая за английский «Фулхэм», Шюррле провёл 24 матча в Английской премьер-лиге (АПЛ) и забил шесть голов.

Ранее Павлюченко рассказал, что завершил профессиональную карьеру.

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