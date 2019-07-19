Павлюченко рассказал, что завершил профессиональную карьеру

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко рассказал, что завершил выступления на профессиональном уровне, но продолжает играть в любительской команде для поддержания формы.

«По-хорошему, я закончил. В любителях играю для себя. Надо поддерживать форму, двигаться. Резко бросать нельзя. У меня друзья в Ногинске, у них своя любительская команда. Они хотят на следующий год заявиться во вторую лигу, попросили меня за них поиграть, чтобы люди на стадион приходили», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Он отметил, что не скучает по всему, что сопровождает игровую карьеру, — сборам, тренировкам, перелётам и прочему.

«Может, потому что трое детей — некогда валяться на кровати. Вожу в садик, школу. Дел хватает», — добавил 37-летний футболист.

Павлюченко начал профессиональную карьеру в 1998 году. В его активе выступления за российские «Спартак», «Локомотив», «Кубань» и «Урал», а также за лондонский «Тоттенхэм Хотспур». В составе сборной России он провёл 51 матч и стал автором 21 гола.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Игорь Денисов самостоятельно принял решение о завершении карьеры.