«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче второго тура РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Тамбова» уже на шестой минуте забил Михаил Костюков. «Локомотив» ответил голами Антонио Эдера и Владислава Игнатьева, забивших на 31-й и 33-й минуте соответственно.

В третьем туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Тамбов» на своём поле примет московский «Спартак». Матчи пройдут 28 и 27 июля соответственно.

Ранее сообщалось, что «Урал» разгромил «Ахмат» во втором туре РПЛ.