«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче второго тура РПЛ

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче второго тура РПЛ
  • @fclokomotiv
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Тамбова» уже на шестой минуте забил Михаил Костюков. «Локомотив» ответил голами Антонио Эдера и Владислава Игнатьева, забивших на 31-й и 33-й минуте соответственно.

В третьем туре «Локомотив» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Тамбов» на своём поле примет московский «Спартак». Матчи пройдут 28 и 27 июля соответственно.

Ранее сообщалось, что «Урал» разгромил «Ахмат» во втором туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить