«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо» в матче РПЛ, забив в компенсированное время

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Казанский «Рубин» одержал победу над московским «Динамо» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо» в матче РПЛ, забив в компенсированное время
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Рубин» остался в меньшинстве уже на 36-й минуте. Вторую жёлтую карточку по ходу матча получил полузащитник Евгений Башкиров.

На пятой компенсированной ко второму тайму минуте победный для казанского клуба мяч забил форвард Бека Микелтадзе.

В третьем туре «Рубин» на своём поле примет грозненский «Ахмат», а «Динамо» в Москве сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче второго тура РПЛ.

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