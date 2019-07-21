«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо» в матче РПЛ, забив в компенсированное время

Казанский «Рубин» одержал победу над московским «Динамо» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Рубин» остался в меньшинстве уже на 36-й минуте. Вторую жёлтую карточку по ходу матча получил полузащитник Евгений Башкиров.

На пятой компенсированной ко второму тайму минуте победный для казанского клуба мяч забил форвард Бека Микелтадзе.

В третьем туре «Рубин» на своём поле примет грозненский «Ахмат», а «Динамо» в Москве сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче второго тура РПЛ.