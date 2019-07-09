Новый кубок, VAR в первом туре и отказ от расширения лиги: в РПЛ рассказали о новом сезоне и будущих реформах

Российская премьер-лига намерена запустить работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) уже в первом туре нового сезона. Об этом журналистам рассказал президент лиги Сергей Прядкин. По его словам, внедрение системы начнётся постепенно — первое время она будет использоваться в тестовом режиме в выборочных матчах. Также было принято решение перенести возможное расширение лиги с 2020 на 2022 год. Кроме того, в преддверии старта сезона РПЛ презентовала новый кубок и медали чемпионата России. Предыдущий трофей, изготовленный в 2015 году, передан на вечное хранение «Зениту».

Футбольное межсезонье в России подходит к концу. В пятницу, 12 июля, стартует очередной сезон Российской премьер-лиги. В новом розыгрыше турнира 16 команд сразятся за новый чемпионский кубок, а в играх первого тура будет использоваться VAR.

Новый трофей

Во вторник, 9 июля, РПЛ презентовала новый чемпионский кубок. Предыдущий, изготовленный в 2015 году, остался на вечное хранение у действующего чемпиона страны «Зенита».

Основная часть трофея состоит из усечённого икосаэдра — объёмной фигуры, лежащей в основе классического футбольного мяча. В одной из пятисторонних граней расположен логотип РПЛ. От сферы вниз отходят серебристые металлические ленты, крепящие её к основанию. По словам создателей кубка, он олицетворяет собой залетающий в сетку ворот мяч.

VAR в первом туре

Новшества в нынешнем сезоне РПЛ начнутся уже с первого тура. Глава лиги Сергей Прядкин рассказал журналистам, что приготовления к запуску системы видеопомощи арбитрам закончены. VAR официально заработает в России уже в ближайшие выходные.

«Решение окончательно принято. Накануне состоялось заседание рабочей группы по внедрению системы, где были обозначены сроки. Сейчас мы прилагаем все усилия для того, чтобы запустить её с первого тура, но, как и говорил ранее президент РФС Александр Дюков, она будет работать лишь в нескольких турах РПЛ», — пояснил футбольный чиновник.

По словам Прядкина, частичное внедрение VAR связано с несколькими факторами. Во-первых, лига и футбольный союз до сих пор не приняли окончательного решения относительно подрядчика, который будет отвечать за сигнал и его подачу в комнаты арбитров. На тендер претендуют две компании: «Ростелеком» и холдинг «Матч ТВ». Обе уже гарантировали техническую готовность к осуществлению деятельности и готовы обслуживать российские стадионы в ближайшие дни. Относительно этого в лиге обещают определиться в течение ближайших суток.

Во-вторых, для обеспечения единовременной работы со всех стадионов РПЛ лиге необходимо создать единый центр, которого на данный момент нет. Согласно требованиям УЕФА, который настаивает на том, чтобы все участники национальных первенств были в равных условиях, РПЛ необходимо будет решить данный вопрос в кратчайшие сроки.

«Как только будет создан координационный центр, система заработает на всех стадионах. Пока же будет децентрализованный метод. К новому году (а некоторые подрядчики обещают и раньше) мы начнём работать по централизованному методу», — рассказал Прядкин.

Таким образом, главным вопросом остаётся выбор стадионов, где в ближайшие выходные впервые в истории РПЛ арбитры получат возможность использовать VAR. Как стало известно RT, решением этого вопроса займётся РФС, при этом в самих клубах пока не информированы о возможном применении системы. Однако в числе потенциальных претендентов на дебютное появление системы видеопомощи арбитрам в приоритетном порядке рассматриваются арены в Санкт-Петербурге, Ростове и Москве. VAR использовалась на этих стадионах во время ЧМ-2018.

Защита интересов региональных команд

Продолжая тему стадионов, Сергей Прядкин заявил, что лига приняла во внимание обращение президента «Урала» Григория Иванова и попросила РФС рассмотреть возможность снижения требований к аренам национального чемпионата.

«Мы вышли с предложением к президенту Александру Дюкову с просьбой понизить категоричность. Речь идёт о вместимости арен. В регионах люди довольны небольшими стадионами, которые полностью отвечают и всем нашим требованиям. Так что всё совпадает, кроме количества зрительских мест. В связи с этим мы хотим снизить обязательную вместимость до 8 тыс. зрителей», — рассказал о планах глава Премьер-лиги.

Таким образом, на элитную карту российского футбола может вернуться Оренбург. Ранее местный стадион «Газовик», на котором команда провела весь прошлый сезон, отстранили от участия в матчах РПЛ в связи с несоответствием новым требованиям регламента. Местному стадиону не хватает всего лишь 500 посадочных мест.

При этом, по признанию главы РПЛ, в целом ситуация с техническим обеспечением российских клубов одна из лучших в Европе.

«Я считаю, что мы занимаем реальное место в Европе. Чуть не достаём до Франции по коэффициентам, но если говорить не только о спортивной составляющей, не только о коэффициентах, то я хочу сказать, что мы превосходим все вышестоящие лиги. Не только Италию — по стадионам, безопасности, организации мы превосходим даже Англию. 95% наших клубов обладают новыми аренами», — заявил спортивный чиновник.

Расширение отложено до 2022 года

А вот заявленное ранее масштабное реформирование состава РПЛ пока откладывается на несколько лет. По словам президента лиги, проанализировав ряд факторов, руководство организации решило повременить с изменением чемпионата за счёт привлечения новых команд. Ранее президент РФС Александр Дюков выступил с заявлением, что игрокам Премьер-лиги не хватает игровой практики, в связи с чем для увеличения количества матчей в элитный дивизион будут привлекаться новые участники.

«Конечно же, рассматривать расширение нужно и можно. Это очень здорово для нашей страны. Но необходима даже не спортивная, а экономическая подоплёка. Пока состояние наших клубов, их способность играть в РПЛ с точки зрения финансов не позволяет совершить такую революцию здесь и сейчас. Было поручение исполкома Российского футбольного союза, мы его рассмотрели. У нас есть куча вариантов, как можно увеличить лигу безболезненно и с выгодой для всех. Рабочая группа на этой или следующей неделе доложит Дюкову о наших планах», — пояснил глава РПЛ.

Кроме того, президент лиги назвал ориентировочные сроки возможного перехода на новую систему проведения российского первенства.

«Давайте реально смотреть на вещи. Этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдёт чемпионат мира в Катаре. После этого на полтора месяца будет сокращён чемпионат в каждой стране. При плотности нашего календаря выпадает ноябрь и два-три тура в декабре. О расширении можно будет говорить после 2022 года, а там посмотрим, по какому пути мы пойдём», — добавил он.