Газзаев считает нецелесообразным расширение РПЛ за счёт зарубежных клубов

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал мнение о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Однозначно считаю, что РПЛ надо расширять как минимум до 18 российских клубов. Подчёркиваю — российских! Для такой большой страны с великолепными стадионами это крайне важно и необходимо. По поводу интеграции иностранных клубов — на мой взгляд, это нецелесообразно и в принципе исключено», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сравнение его нынешней позиции с его прошлым предложением создать объединённый чемпионат России и Украины является совершенно некорректным.

«Тогда речь шла не о том, чтобы выдернуть две-три команды из их национальных чемпионатов, обескровив эти турниры, а о полноценном объединении чемпионатов двух стран, где футбол находился примерно на одном уровне. В нынешних же условиях включение той или иной команды из бывшего СССР в РПЛ никакой финансовой выгоды другим участникам не принесёт и на зрительский интерес никак не повлияет. При этом погибнут местные национальные первенства, футбол там не будет развиваться, интерес пропадёт. Да и чисто технически сделать такую интеграцию вряд ли возможно. Либо тогда давайте делать чемпионат Советского Союза как закрытую лигу MLS и не играть в Лиге чемпионов», — добавил специалист.

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказал идею о расширении РПЛ за счёт клубов из ближнего зарубежья. В частности, упоминались казахстанские «Кайрат» и «Астана», а также «Арарат-Армения».

Ранее сообщалось, что в УЕФА рассмотрят идею расширения РПЛ за счёт зарубежных клубов.