В УЕФА заявили, что рассмотрят идею расширения РПЛ за счёт зарубежных клубов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что в случае поступления соответствующего предложения рассмотрят вопрос о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Внутренние соревнования являются основой европейского футбола. В некоторых случаях упоминались транснациональные соревнования, но на данный момент нет конкретных предложений. Любая подобная идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае представления их национальными ассоциациями, клубами и лигами, поскольку это может стать стратегическим событием в европейских регионах», — приводит «РБК Спорт» комментарий УЕФА.

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказал идею о расширении РПЛ за счёт клубов из ближнего зарубежья. В частности, упоминались казахстанские «Кайрат» и «Астана», а также «Арарат-Армения».

Ранее сообщалось, что казахстанский клуб «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ.