Казахстанский клуб «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ

Председатель наблюдательного совета казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал об интересе клуба к выступлению в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Никто не будет против участия в РПЛ. Вы представьте, в Казахстан приедут «Спартак», «Зенит» и прочие клубы. Это шаг вперёд и в плане квалификации соперников, и в плане зрительского интереса — появится больше спонсорских предложений», — приводит слова Боранбаева «Чемпионат».

Он отметил, что одним из первоначальных вопросов должен стать лимит на легионеров, а именно — игроки из евразийского пространства не должны считаться легионерами в России.

«Поэтому скажу так: «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ, но это требует обсуждения. Мы можем потерять гарантированное место в еврокубках, которое стабильно занимаем, играя в Казахстане. Мне кажется, на эту тему нужно общаться с УЕФА. Увеличение квоты РПЛ в еврокубках или другие изменения... Пока не могу сказать, что это может быть. Еврокубки важны, потому что они приносят деньги», — добавил функционер.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер допустил, что РПЛ может быть расширена за счёт состоятельных клубов из ближайшего зарубежья.