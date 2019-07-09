Президент «Урала» о внедрении VAR: мы вообще пока не знаем, как и что это будет

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал слова главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина о намерении начать использовать VAR с первого тура сезона-2019/20.
Президент «Урала» о внедрении VAR: мы вообще пока не знаем, как и что это будет
  • РИА Новости

«Мы вообще пока не знаем, как и что это будет. Да, месяц назад приняли решение, что в первом туре используют систему в нескольких городах, но с тех пор — тишина. У нас матч уже через несколько дней, пока никаких указаний не приходило. Стадионы-то готовы, просто непонятно, как это будет технически. Я вообще против VAR, но, если приедут с ней к нам, что поделать — будем играть», — заявил Иванов RT.

Первый матч сезона-2019/20 «Урал» проведёт 13 июля на своём поле. Соперником екатеринбуржцев станет «Уфа».

Ранее Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура.

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