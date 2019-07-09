Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура
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«Решение по VAR принято, задача поставлена запустить систему с первого тура. Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура. Но она будет использована не на всех матчах, так как для этого необходим единый центр», — приводит слова Прядкина ТАСС.
Он отметил, что в ближайшие дни будет принято решение, кто станет техническим подрядчиком по работе с VAR.
Новый сезон РПЛ стартует 12 июля. Первым матчем станет встреча тульского «Арсенала» и московского «Динамо».
Ранее сообщалось, что глава РПЛ с оптимизмом ждёт выступления российских клубов в новом сезоне еврокубков.