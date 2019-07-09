Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, как проходит подготовка к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) в сезоне-2019/20.

«Решение по VAR принято, задача поставлена запустить систему с первого тура. Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура. Но она будет использована не на всех матчах, так как для этого необходим единый центр», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Он отметил, что в ближайшие дни будет принято решение, кто станет техническим подрядчиком по работе с VAR.

Новый сезон РПЛ стартует 12 июля. Первым матчем станет встреча тульского «Арсенала» и московского «Динамо».

Ранее сообщалось, что глава РПЛ с оптимизмом ждёт выступления российских клубов в новом сезоне еврокубков.