Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, как проходит подготовка к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) в сезоне-2019/20.
Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура
  • Reuters

«Решение по VAR принято, задача поставлена запустить систему с первого тура. Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура. Но она будет использована не на всех матчах, так как для этого необходим единый центр», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Он отметил, что в ближайшие дни будет принято решение, кто станет техническим подрядчиком по работе с VAR.

Новый сезон РПЛ стартует 12 июля. Первым матчем станет встреча тульского «Арсенала» и московского «Динамо».

Ранее сообщалось, что глава РПЛ с оптимизмом ждёт выступления российских клубов в новом сезоне еврокубков.

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