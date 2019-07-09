Глава РПЛ с оптимизмом ждёт выступления российских клубов в новом сезоне еврокубков

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился ожиданиями от выступления российский команд в европейских клубных турнирах,
Глава РПЛ с оптимизмом ждёт выступления российских клубов в новом сезоне еврокубков
  • РИА Новости

«Весенняя часть чемпионата прошла в очень жёсткой бескомпромиссной борьбе как за зону еврокубков, так и за выживание. По итогам сезона нам удалось сохранить шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. К сожалению, не очень удачно выступили наши клубы в еврокубках в прошлом году, но в будущий сезон мы смотрим с оптимизмом. Для нас очень важно, что мы сохранили эту позицию», — приводит слова Прядкина ТАСС.

В сезоне-2019/20 в Лиге чемпионов Россию будут представлять «Зенит» и «Локомотив», а «Краснодар» выступит в квалификации турнира. ЦСКА и «Спартак» выступят в Лиге Европы, в квалификацию которой попал «Арсенал».

Ранее сообщалось, что УЕФА отстранил турецкий «Трабзонспор» от еврокубков за нарушение финансового фейр-плей.

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