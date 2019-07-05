УЕФА отстранил турецкий «Трабзонспор» от еврокубков за нарушение финансового фейр-плей

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить турецкий клуб «Трабзонспор» от участия в еврокубках на один сезон за нарушение норм финансового фейр-плей.
УЕФА отстранил турецкий «Трабзонспор» от еврокубков за нарушение финансового фейр-плей
  • © Hakan Burak Altunoz/AA
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что «Трабзонспор» не выполнил условия договорённости с УЕФА, достигнутой в мае 2016 года, в связи с чем не сможет выступить в еврокубках в одном из двух следующих сезонов, если квалифицируется в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

У «Трабзонспора» ещё есть возможность избежать дисквалификации — для этого клуб должен реструктуризировать собственный долг, внедрить новые правила финансового мониторинга и избежать нарушений финансового фейр-плей по итогам календарного 2019 года.

В сезоне-2018/19 «Трабзонспор» занял четвёртое место в турнирной таблице турецкого чемпионата, пробившись таким образом в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что УЕФА отстранил российский «Рубин» от участия в еврокубках за нарушение норм финансового фейр-плей.

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