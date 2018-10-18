Футбольный клуб «Рубин» отстранён на один сезон от еврокубков

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Футбольный клуб «Рубин» получил наказание за несоблюдение финансового фэйр-плей.
Футбольный клуб «Рубин» отстранён на один сезон от еврокубков
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил отстранить «Рубин» от участия в еврокубковом турнире, если команда отберётся в один из них в течение двух ближайших сезонов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Казанский клуб может обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустам Сайманов рассказал, что сделал казанский клуб для решения проблемы с финансовым фейр-плей.

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