Футбольный клуб «Рубин» отстранён на один сезон от еврокубков

Футбольный клуб «Рубин» получил наказание за несоблюдение финансового фэйр-плей.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил отстранить «Рубин» от участия в еврокубковом турнире, если команда отберётся в один из них в течение двух ближайших сезонов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Казанский клуб может обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустам Сайманов рассказал, что сделал казанский клуб для решения проблемы с финансовым фейр-плей.