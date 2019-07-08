«Покупка молодых иностранцев за большие деньги — лотерея»: эксперты оценили потенциальных новичков топ-клубов РПЛ

Состав московского «Спартака» в ближайшее время может пополнить 20-летний румынский форвард Янис Хаджи. За звезду молодёжного чемпионата Европы красно-белые готовы заплатить €10 млн. Однако, по мнению бывшего капитана «Спартака» Андрея Тихонова, хавбек не сможет закрепиться в основном составе столичной команды. Усиление в линии атаки также подыскивает «Зенит». Чемпионы страны рассматривают возможность выкупить у «Реала» права на 21-летнего нападающего Кристо Гонсалеса. Экс-наставник «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов уверен, что на данную позицию сине-бело-голубым лучше подобрать футболиста с российским паспортом.

«Зенит»

Чемпионы страны в нынешнем межсезонье на трансферном рынке выглядят не столь активно, как привыкли их болельщики. При этом кадровая политика «Зенита» высоко оценивается многими экспертами.

Сине-бело-голубые сохранили прошлогодний костяк, разгрузили платёжную ведомость, расторгнув контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, и расстались с группой игроков глубокого запаса. При этом на данный момент единственное официальное приобретение петербургской команды — бразильский защитник Дуглас Сантос, ранее выступавший за немецкий «Гамбург».

Однако на этом трансферная кампания «Зенита» не закончится. Так, по сообщению испанского издания Marca, чемпионы России интересуются нападающим «Реала» Кристо Гонсалесом. Отмечается, что королевский клуб готов расстаться с 21-летним форвардом за €10 млн.

Стоит отметить, что за свой основной клуб Гонсалес так и не сыграл. Мадридцы отказались от него сразу после подписания контракта. С 2017 года форвард выступает за резервную команду «Кастилья». В минувшем сезоне Гонсалес сыграл в 37 матчах Сегунды, записав в свой актив 21 гол и девять голевых передач.

По мнению экс-наставника «Локомотива» и «Рубина» Рината Билялетдинова, подобный трансфер может стать рискованным для чемпионов страны. В беседе с RT специалист отметил, что игрока уровня Гонсалеса агенты могут подобрать и на внутреннем рынке.

«Покупка молодых футболистов, да ещё и за большие деньги — лотерея. По сути, это кот в мешке, который может раскрыться, а может, наоборот, приехать и лопнуть как мыльный пузырь. Я не видел этого парня, но могу с уверенностью сказать, что времена, когда легионеры были на голову выше российских партнёров, остались в далёком прошлом. Средний уровень примерно одинаковый. Так что не стоит тратиться на зарубежную молодёжь. Что-то можно найти и в России», — отметил эксперт.

К слову, чемпионы уже отметились на внутреннем рынке. «Зениту» удалось в последний момент перехватить у «Рубина» хавбека «Оренбурга» Алексея Сутормина. Сине-бело-голубые вмешались в сделку, несмотря на то что 29 июня казанцы успели объявить о подписании полноценного четырёхлетнего контракта.

В итоге «Зенит» подписал трёхлетний контракт с игроком с опцией продления соглашения ещё на год. Перспективы Сутормина на берегах Невы в беседе с RT оценил экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. По его мнению, у игрока есть все шансы закрепиться в основе коллектива Сергея Семака. Кроме того, специалист признался, что в 2018 году предпринимал попытки заполучить Сутормина в состав самарской команды.

«Я очень хотел забрать его из «Волгаря» в Самару. На тот момент он стоил всего десять миллионов рублей. Даже лично общался с Алексеем, который честно признался, что выберет «Оренбург». Время показало, что он принял правильное решение и своей игрой там завоевал себе авторитет. Уверен, что он заиграет и в «Зените». У Сутормина идеальные данные. Дриблинг и скорость на высоте. С такими талантами он способен адаптироваться в любом клубе. Его будущее в Питере видится мне успешным» , — рассказал Тихонов.

«Спартак»

Столичный «Спартак» успел расстаться с Денисом Глушаковым, Дмитрием Комабровым, Сальваторе Боккети, Зе Луишем и порадовать болельщиков покупкой аргентинского форварда Эсекьеля Понсе. Новичок уже успел сыграть за свой новый клуб в серии контрольных матчей и заслужил высокой оценки от экспертов и тренерского штаба. Теперь же, по сообщениям СМИ, красно-белые готовятся ещё к одной громкой сделке.

Так, по информации румынских и российских изданий, клуб ведёт переговоры о переходе атакующего полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи. Хавбек заявил о себе на завершившемся в июне молодёжном Евро-2019 и теперь подыскивает новый клуб. По сообщениям из разных источников, в услугах восходящей звезды заинтересована даже «Барселона», но сын легендарного Георге Хаджи склоняется к предложению российского клуба. 20-летний форвард уверен, что способен закрепиться в основном составе москвичей. Однако, по мнению легендарного полузащитника «Спартака» Андрея Тихонова, на данный момент потенциальному новичку не стоит рассчитывать на лидирующие позиции.

«Я видел Хаджи в одном из товарищеских матчей в феврале. Честно говоря, не очень вдохновился его действиями на поле. Не исключаю, что мне не хватает информации об этом игроке, но, по моему мнению, это футболист не для основы «Спартака», а на перспективу. Что касается цены, то тут сами покупатели диктуют её образование. Если клубы готовы столько отдавать за него, то почему бы и нет? Хотя Промес стоил 20 миллионов, а этого товарища готовы брать за 12. Но разница в их уровне — это небо и земля. Возможно, это некая инвестиция в будущее», — признался собеседник RT.

ЦСКА

Армейцы столицы на рынке трансферов традиционно ведут себя сдержанно, но при этом совершают выгодные сделки. Выкупив у «Эвертона» права на полузащитника Николу Влашича, красно-синие приступили к усилению других линий.

Так, расставшись со своим основным защитником Родриго Бекао, клуб Евгения Гинера оперативно нашёл ему достойную замену — ЦСКА арендовал у хорватского «Славен Белупо» 22-летнего Звонимира Шарлию.

Теперь же ЦСКА активизировался в поиске нападающего. Красно-синие ведут переговоры о трансфере форварда Анри Чуквуемека Оникуру. Права на 22-летнего нигерийца принадлежат «Эвертону», но англичане не видят в нём игрока основного состава и активно подыскивают выгодные варианты для аренды. К примеру, прошлый сезон футболист провёл в турецком «Галатасарае», где стал чемпионом Суперлиги и забил 14 мячей.

По мнению Андрея Тихонова, подобная сделка может стать для ЦСКА основополагающей в предстоящем сезоне.

«Прошедший Кубок Париматч в Австрии продемонстрировал, что ЦСКА жизненно необходимо купить нападающего. Фёдор Чалов, безусловно, хороший футболист, но ему очень нужен качественный партнёр по атаке. К тому же в ЦСКА всегда успешно играли нигерийцы, так что если этот трансфер состоится, то армейцы ожидаемо будут в плюсе. В противном случае без решения этой проблемы Гончаренко и его ребятам придётся непросто», — отметил эксперт в разговоре с RT.

«Локомотив»

Столичные железнодорожники, в минувшие выходные завоевавшие Суперкубок России, усилились лишь по двум позициям. «Локомотив» приобрёл хавбека «Уфы» Дмитрия Живоглядова и бразильского защитника Мурило.

Болельщики трансферной кампанией своей команды недовольны. По их мнению, для успешного выступления в РПЛ и Лиге чемпионов красно-зелёные остро нуждаются в покупках. Атака «Локо» обескровлена — Джеферсон Фарфан из-за травмы, полученной во время Кубка Америки, выбыл как минимум до зимы. Кроме того, Юрий Сёмин лишился молодого вингера Хвичи Кварацхелии. По словам тренера, новость о том, что грузинский легионер больше не хочет сотрудничать с его клубом вызвала у него слёзы.

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Но несмотря на это, эксперты уверены, что опытному наставнику «Локо» по силам показать результат и с теми футболистами, что есть в расположении клуба на данный момент. Такое мнение в разговоре с RT высказал экс-тренер команды Ринат Билялетдинов.

«В «Локомотиве» знают, что делают. Возможно, команде будет легче с психологической точки зрения. Перенасыщение в составе не всегда идёт в плюс. Когда нет конкуренции и нескольких претендентов на одну позицию, игроки начинают играть лучше, ведь чувствуют дополнительную ответственность за результат. Так что, если «Локо» больше никого не купит, — это не будет означать, что в новом сезоне им не удастся на равных соревноваться с другими грандами», — отметил Билялетдинов.

Кроме того, в стане «Локомотива» до сих пор не принято окончательное решение относительно вратаря Маринато Гилерме. Бразилец с русским паспортом так и не достиг окончательной договорённости с менеджментом клуба. 33-летний голкипер настаивает на трёхлетнем соглашении, повышении зарплаты и солидных подъёмных. По сообщениям СМИ, именно последний пункт вызвал вопросы у руководства команды. Однако, по информации RT, голкипер сборной заинтересован в продолжении сотрудничества с «Локо» и готов пойти на уступки.